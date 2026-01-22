Boehringer Ingelheim inicia un estudio para evaluar una nueva terapia contra la fibrosis pulmonar idiopática

Archivo - Imagen de archivo de instalaciones de Boehringer Ingelheim. - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

La compañía Boehringer Ingelheim ha anunciado el inicio de un ensayo clínico fase II para evaluar BI 765423, un nuevo anticuerpo monoclonal dirigido a la interleucina-11 (IL-11), en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

La FPI es una enfermedad pulmonar progresiva y potencialmente mortal que afecta a más de tres millones de personas en todo el mundo. La mayoría de los pacientes experimenta un empeoramiento de la dificultad para respirar y un deterioro de la función pulmonar. Se trata de una afección más letal que muchos tipos de cáncer, con una tasa de supervivencia a cinco años inferior a la del cáncer de próstata, de mama y de colon.

Además, la FPI impacta de manera significativa en la calidad de vida, y la mitad de los pacientes, sin tratamiento, fallece dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico. Boehringer Ingelheim subraya que las opciones terapéuticas disponibles pueden ralentizar la progresión de la enfermedad, pero no detienen por completo el deterioro pulmonar ni revierten la fibrosis, por lo que existe una alta necesidad médica no cubierta que contribuya a frenar su avance o revierta sus efectos.

"Nuestro objetivo es ir más allá de ralentizar la enfermedad y desarrollar terapias de nueva generación que puedan restaurar la función pulmonar en personas con FPI", ha afirmado Vittoria Zinzalla, directora global de Medicina Experimental en Boehringer Ingelheim.

"El propósito es transformar la vida de los pacientes y sus familias, demostrando el potencial de este inhibidor de IL11 de primera clase para ofrecer beneficios claros, respaldados por evidencia sólida y rápidos en su desarrollo",ha señalado Zinzalla.

La IL-11 desempeña un papel clave en la fibrosis de múltiples órganos. Estudios preclínicos han demostrado que los tratamientos dirigidos contra IL-11 pueden detener la fibrosis y restaurar la función de barrera, mejorando así la función pulmonar y la integridad del tejido.

BI 765423 está diseñado para unirse directamente a IL-11, bloqueando su interacción con el receptor e interrumpiendo las vías de señalización que provocan la fibrosis. Así, la compañía explica que, al actuar sobre este mecanismo, no solo busca ralentizar el daño pulmonar, sino también contribuir a restaurar la función pulmonar.

En los estudios de fase I, la molécula en investigación ha mostrado un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad en voluntarios sanos, a lo largo de un amplio rango de dosis. El ensayo de fase IIa evaluará por primera vez su eficacia en pacientes con FPI.

Este compuesto ha sido adquirido a Enleofen y cuenta con propiedad intelectual licenciada por Singapore Health Services y la National University of Singapore. Además, Boehringer Ingelheim ha recibido recientemente la aprobación de la FDA para la primera nueva opción terapéutica para la FPI en una década.