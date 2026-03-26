Boehringer Ingelheim aumentó sus ventas un 7,3% en 2025, con el lanzamiento de dos fármacos clave

Archivo - Oficinas de la empresa alemana Boehringer Ingelheim en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim alcanzó en 2025 un aumento del 7,3% hasta los 27.800 millones de euros en el pasado ejercicio, impulsadas tanto por el negocio de Salud Humana como por el de Salud Animal. La inversión en investigación y desarrollo (I+D) aumentó en 2025 hasta los 6.400 millones de euros, lo que representa el 22,9% de las ventas netas del grupo. La compañía alcanzó a 70 millones de pacientes en 2025, facilitando sus medicamentos innovadores a más pacientes que nunca.

El año pasado realizó dos lanzamientos clave previstos en su área de Salud Humana durante 2025, introduciendo dos medicamentos con designación de terapia innovadora por parte de la FDA para cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar en el segundo semestre del año.

"2025 ha reforzado la solidez de nuestro pipeline y ha subrayado el impacto de nuestra inversión a largo plazo en I+D. Con el lanzamiento de dos nuevos medicamentos en oncología y respiratorio, estamos dando respuesta a necesidades médicas no cubiertas de los pacientes, al tiempo que impulsamos la renovación de nuestra cartera de productos. Nuestro pipeline nos posiciona favorablemente para seguir marcando una diferencia real en áreas terapéuticas clave y para llevar terapias innovadoras a más pacientes que nunca --ha afirmado Shashank Deshpande, presidente del Consejo de Administración y responsable de Salud Humana--. A medida que avanza 2026 con ensayos clínicos de Fase III y nuevos lanzamientos en el horizonte, mantenemos nuestro compromiso de mejorar la vida de los pacientes, los animales y las comunidades alrededor de todo el mundo".

Por su parte, Frank Hübler, miembro del Consejo de Administración y responsable de Finanzas, ha señalado: "Frente a mercados volátiles y en medio de desafíos regionales, nuestro negocio ha demostrado resiliencia mientras nos centramos en lo que mejor sabemos hacer: llevar más medicamentos a pacientes y animales. Estamos invirtiendo más que nunca en innovación, lo que refleja nuestra ambición para los próximos años".

Las ventas de Salud Humana aumentaron un 7,4% hasta los 22.700 millones de euros, respaldadas por el crecimiento de sus principales marcas. Así, 'Jardiance', indicado para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 2 y la insuficiencia cardíaca, creció un 8,7% alcanzando los 8.800 millones de euros. Por su parte, 'Ofev', indicado para la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y otras enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes progresivas (EPID-FP), aumentó un 5,4% hasta los 3.800 millones de euros.

Además, el grupo amplió su pipeline con el lanzamiento de dos terapias innovadoras en 2025: 'Hernexeos', un tratamiento oral para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutación HER2, lanzado en EE.UU. en agosto de 2025, y 'Jascayd', aprobado en Estado Unidos y China para la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) en Octubre de 2025 y para la fibrosis pulmonar progresiva (FPP) en Diciembre de 2025. Se trata de la primera terapia innovadora para la FPI que llega al mercado en más de una década.

La inversión en I+D en Salud Humana alcanzó los 5.800 millones de euros, lo que representa el 27,4% de las ventas netas de la unidad. La compañía continuó avanzando en su pipeline en las áreas de enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas (CRM), oncología, respiratorio e inmunología, salud mental y salud de la retina.

Actualmente, el pipeline incluye más de 80 proyectos, que representan más de 50 nuevas entidades moleculares (NMEs). Los avances continuos en el creciente pipeline de fase intermedia y avanzada de Boehringer Ingelheim están sentando las bases para futuros potenciales lanzamientos, posicionando a la compañía para ofrecer un impacto transformador para los pacientes en los próximos años.

En el área de Salud Animal, al compañía destaca que demostró resiliencia e impacto, con un incremento de las ventas del 6,5% hasta los 4.900 millones de euros. El crecimiento estuvo impulsado por los segmentos de antiparasitarios y terapéuticos para animales de compañía, avicultura y rumiantes. La compañía colaboró estrechamente con ganaderos, veterinarios y gobiernos para combatir enfermedades como la influenza aviar, la fiebre aftosa y el virus de la lengua azul

En 2026, Boehringer Ingelheim prevé aprovechar el impulso de los últimos años con un progreso continuo en los pipelines de Salud Animal y Salud Humana, alcanzando puntos de inflexión críticos, especialmente en CRM, oncología y salud de la retina.