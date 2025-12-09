Bayer presenta resultados positivos del agente de contraste para RM con gadolinio y baja dosis de gadoquatrane

Archivo - Paciente entrando en una resonancia magnética. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Bayer ha presentado este martes resultados positivos del agente de constraste para resonancia magnética con gadolinio y baja dosis de gadoquatrane, que actualmente sigue en investigación, pero que ha logrado cumplir con los objetivos primarios y secundarios del ensayo.

El estudio QUANTI Pediatric ha evaluado gadoquatrane en niños con enfermedad conocida o sospechada que se sometían a una resonancia magnética con contraste, con una dosis de gadolinio de 0,04 milimoles de gadolinio por cada kilogramo de peso corporal, lo que supone una reducción del 60 por ciento en comparación con los agentes de contraste basados en gadolinio macrocíclicos administrados a 0,1 milimoles milimoles de gadolinio por cada kilogramo de peso corporal.

Además, se ha observado un comportamiento farmacocinético similar en la población pediátrica, lo que indica que el rendimiento diagnóstico de gadoquatrane en adultos puede aplicarse igualmente en niños; cada año se realizan en todo el mundo en torno a 1,5 millones de resonancias magnéticas con contraste en niños, una cifra que crece un 5 por ciento anual.

"Las resonancias magnéticas con contraste se utilizan cada vez más para ayudar en el diagnóstico y seguimiento de determinadas condiciones, desde los recién nacidos hasta los adultos", ha afirmado la jefa del Departamento de Radiología de la Universidad de Misur (Estados Unidos), Talissa Altes.

En ese sentido, ha aseverado que la resonancia magnética es "particularmente valiosa" en la atención pediátrica por su carácter no invasivo, permitiendo diagnosticar y hacer el seguimiento de posibles tumores, así como de diversas enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple en niños.

"Dado que los agentes de contraste para resonancia magnética contienen habitualmente gadolinio, resulta especialmente relevante para grupos de pacientes que requieren múltiples exámenes de resonancia magnética a lo largo de su vida, como los pacientes pediátricos, disponer de una opción de baja dosis para reducir la exposición acumulada", ha añadido.

Por su parte, la directora de Investigación y Desarrollo en Radiología de la División Farmacéutica de Bayer, la doctora Konstanze Diefenbach, ha manifestado que la resonancia magnética con contraste es una herramienta "fundamental" para la detección de enfermedades y la gestión continua de diversas condiciones, también en niños.

Diefenbach también ha resaltado que estos resultados ponen de relieve "el potencial" de gadoquatrane como agente de contraste de baja dosis para resonancia magnética en población pediátrica.

"Una dosis baja es coherente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los organismos científicos, que aconsejan utilizar la dosis mínima necesaria para obtener la información clínica requerida. Esperamos seguir colaborando con las autoridades reguladoras de todo el mundo para que gadoquatrane esté disponible para los pacientes y sus profesionales sanitarios lo antes posible", ha agregado.

Por todo ello, Bayer ha presentado solicitudes de autorización de comercialización de gadoquatrane en mercados de todo el mundo, incluidos Japón, Estados Unidos, la Unión Europea y China, entre otros. En caso de aprobarse, gadoquatrane se convertiría en el agente de contraste macrocíclico con gadolinio disponible a la dosis más baja en los mercados.