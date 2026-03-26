Archivo - Bayer presenta datos de eficacia de 'Kerendia' en enfermedad renal crónica no diabética - BAYER - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Bayer ha presentado datos de eficacia del medicamento 'Kerendia', cuya molécula es finerenona, en enfermedad renal crónica (ERC) no diabética, los cuales proceden del estudio en Fase III 'FIND-CKD', que ha alcanzado su criterio de valoración principal.

En este ensayo se ha evaluado la eficacia y seguridad de este compuesto frente a placebo cuando se añade al tratamiento habitual en adultos con esta patología. Así, se ha constatado una reducción del deterioro de la función renal, al lograr una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la pendiente de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), definida como la tasa media anual de variación de la TFGe desde el inicio hasta el mes 32.

Los resultados "positivos" obtenidos "representan un avance importante en el ámbito de la enfermedad renal crónica no diabética, independientemente de la causa subyacente", ha sostenido el director global de Investigación y Desarrollo de la División Farmacéutica de Bayer, el doctor Christian Rommel.

Según ha indicado, "en combinación con la evidencia global del programa de ensayos clínicos sobre enfermedad renal crónica 'THUNDERBALL, que incluye los estudios fundamentales 'FIDELIO-DKD', 'FIGARO-DKD' y 'FINE-ONE', estos resultados refuerzan aún más la evidencia sobre los beneficios uniformes en el tratamiento de pacientes de enfermedad renal crónica".

Abundando en los datos hallados con el estudio 'FIND-CKD', estos muestran que este fármaco se toleró bien, lo que concuerda con el perfil de seguridad bien establecido. Estos se van a presentar en el Congreso ERA 2026, que es la reunión anual de la Asociación Renal Europea.

La finerenona es un modulador del receptor de mineralocorticoides selectivo no esteroideo y el primer fármaco dirigido a la vía del receptor de mineralocorticoides que, en cinco estudios fundamentales en Fase III, ha demostrado beneficios cardiovasculares y/o renales, respectivamente, en pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo, personas con ERC asociada a diabetes tipo 2, ciudadanos con ERC asociada a diabetes tipo 1 y pacientes de ERC no diabética.

PÉRDIDA PROGRESIVA DE LA FUNCIÓN RENAL EN ESTA PATOLOGÍA

"Los pacientes con ERC no diabética experimentan una pérdida progresiva de la función renal y corren un alto riesgo de insuficiencia renal y de enfermedad cardiovascular", ha explicado el investigador clínico del Departamento de Farmacia Clínica y Farmacología del Centro Médico Universitario de Groningen (Países Bajos) y copresidente del Comité Ejecutivo de este estudio, el profesor Hiddo L. Heerspink.

En este contexto, ha subrayado que "se necesitan nuevos tratamientos que puedan reducir la progresión de la enfermedad renal para ayudar a mejorar el pronóstico de estos pacientes, que presentan un riesgo significativo de sufrir acontecimientos cardiovasculares e insuficiencia renal que quizá requieran diálisis".

"Los resultados del estudio 'FIND-CKD' son alentadores porque muestran los beneficios de este fármaco en la preservación de la función renal en un estudio específico que abarca varias etiologías de la enfermedad renal crónica no diabética", ha declarado al respecto y en relación con una enfermedad que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo, lo que en España se traduce en uno de cada siete adultos con ERC, de los cuales la mayoría no están relacionados con la diabetes.

Los pacientes de ERC no diabética avanzada se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de sufrir un acontecimiento cardiovascular mortal, aproximadamente 2,6 veces superior al de la población general sin ERC, riesgo que aumenta aún más a medida que la función renal se deteriora. Sin embargo, las etiologías de la ERC no diabética siguen estando infrarrepresentadas en las guías de práctica clínica internacionales.