Bayer lanza 'GineCanes Cystil', complemento alimenticio para mujeres con molestias urinarias

Archivo - Fachada de la planta de La Felguera de Bayer, a 9 de enero de 2025, en Langreo, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bayer ha anunciado este lunes el lanzamiento de 'GineCanes Cystil', un complemento alimenticio para el cuidado y bienestar de las vías urinarias, que está indicado, en concreto, para mujeres adultas y niñas mayores de 12 años con molestias urinarias leves o recurrentes.

La fórmula de 'GineCanes Cystil' contiene una alta concentración de D-manosa, un azúcar inerte que se elimina por la orina; combinada con diente de león, que ayuda a mantener la función del tracto urinario y tiene propiedades diuréticas que estimulan el drenaje y eliminan líquidos; astrágalo, que favorece el funcionamiento normal de la vejiga y el flujo urinario; y fibras prebióticas para mejorar el bienestar intestinal.

Esta combinación de ingredientes tiene como propósito abordar los principales factores que afectan a la salud urinaria. Entre ellos destacan el estrés, la mala alimentación o la baja hidratación, que pueden incrementar la aparición de los problemas más comunes de las vías urinarias, como las molestias al orinar (ardor, dolor), la micción frecuente y la sensación constante de urgencia, que pueden impactar en la calidad de vida de quienes los padecen.

El producto de Bayer se presenta en sobres para administración oral, disueltos en agua, con sabor a té verde, jazmín y cítricos. Se pueden tomar en cualquier momento del día, no contienen gluten ni lactosa y son aptos para personas vegetarianas.