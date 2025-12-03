Bayer lanza el complemento 'Rexodon Advance Defensas Gummies' para ayudar al sistema inmunitario

Imagen de 'Rexodon Advance Defensas Gummies'. - BAYER
MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La compañía Bayer ha lanzado 'Redoxon Advance Defensas Gummies', un complemento alimenticio especialmente formulado para situaciones en las que el sistema inmunológico puede necesitar ayuda, como los cambios de temperatura, el estrés, el consumo de tabaco, la polución o los ambientes concurridos, y también para adultos mayores de 50 años.
Bayer explica que el sistema inmunitario es una red compleja de células, proteínas y órganos que actúan juntos para proteger al cuerpo frente a virus, bacterias y otras amenazas externas. Para que funcione correctamente, necesita una alimentación sana y equilibrada que aporte los micronutrientes esenciales, como vitaminas y minerales.
La compañái detalla que 'Redoxon Advance Defensas Gummies' contiene dosis altas de tres micronutrientes claves para el sistema inmunitario: vitamina D, vitamina C y zinc, además de otros cinco micronutrientes (vitaminas A, B6, B7 -biotina-, B12 y E), que ayudan a la función inmunitaria normal, actuando de forma sinérgica en los tres niveles de defensa del organismo, ayudando a una protección integral todos los días.
Las vitaminas A, C, D, B6, B12 y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina C, E y el zinc contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.
El producto se presenta en formato de 60 'gummies' con sabor a naranja y no contiene lactosa. La dosis recomendada es de 2 'gummies' al día para adultos y niños mayores de 7 años.
Con este nuevo lanzamiento, 'Redoxon' amplía su gama de productos para ayudar a proteger el sistema inmunitario, que se compone de 'Redoxon Vitamina C Efervescente' y 'Redoxitos' para niños (defensa esencial); 'Redoxon Advance', 'Redoxon Extra Defensas', 'Redoxitos Extra Defensas' y 'Redoxon Inmuno 4' (defensa avanzada), y 'Redoxon Complex' (recuperación).