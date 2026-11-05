Bayer impulsa un protocolo asistencial para optimizar el manejo de la amiloidosis cardíaca por transtiretina

Archivo - Imagen de recurso de un corazón. - ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Bayer ha puesto en marcha 'ATTRahere', un nuevo protocolo multidisciplinar que busca establecer una ruta de actuación homogénea en los centros sanitarios, adaptada a las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con amiloidosis cardiaca por transtiretina (ATTR-CM).

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y el auspicio de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), y tiene como objetivo optimizar el proceso diagnóstico y mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales para reducir el tiempo hasta el diagnóstico y agilizar el acceso al tratamiento.

La ATTR-CM es una causa infradiagnosticada de insuficiencia cardiaca (IC), una patología que afecta a aproximadamente 64 millones de personas en todo el mundo. Se trata de una miocardiopatía causada por el depósito de transtiretina mal plegada en el corazón, lo que conduce a rigidez miocárdica, insuficiencia cardíaca y arritmias.

Es una enfermedad progresiva y potencialmente mortal que se reconoce actualmente como una causa relevante de insuficiencia cardíaca, aunque continúa infradiagnosticada a nivel global.

La enfermedad se asocia, además, a un deterioro progresivo del estado clínico y de la calidad de vida, así como una creciente dependencia de los cuidadores conforme avanza la enfermedad, con un impacto físico, emocional y social tanto en pacientes como en su entorno.

"La amiloidosis cardíaca por transtiretina continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada, por lo que disponer de una ruta asistencial estructurada y consensuada puede contribuir a mejorar la sospecha clínica, agilizar el diagnóstico y favorecer una atención más coordinada para los pacientes", ha señalado Tomás Ripoll, coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares y Amiloidosis TTR del Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca.

"Desde Bayer impulsamos iniciativas que contribuyan a mejorar el abordaje de patologías con necesidades médicas aún no cubiertas. 'ATTRahere' es un ejemplo del valor que aporta la colaboración multidisciplinar para optimizar la atención de los pacientes y apoyar a los profesionales sanitarios en la práctica clínica", ha destacado Joan Rius, medical advisor en Bayer.

UN ABORDAJE ESTRUCTURADO: DE LA SOSPECHA AL SEGUIMIENTO

Según explican, 'ATTRahere' plantea un protocolo intrahospitalario que ordena el manejo del paciente con ATTR-CM desde la sospecha clínica y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento. El documento pone el foco en mejorar y en reconocer los primeros indicios de la enfermedad y las 'banderas rojas' cardíacas y extracardíacas que puedan orientar la sospecha clínica.

En este sentido, el protocolo señala que, ante un paciente con síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca (IC), debe considerarse la ATTR-CM y realizar un diagnóstico diferencial. La sospecha aumenta cuando la IC coexiste con la presencia de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) mayor o igual 12mm en el ecocardiograma, estenosis aórtica u otras banderas rojas. En estos pacientes se recomienda una evaluación inicial estructurada con ECG, ecocardiograma y biomarcadores cardíacos como NT-proBNP y troponina.

En el diagnóstico, 'ATTRahere' prioriza un enfoque eficiente y seguro que permita confirmar o descartar la ATTR-CM y, de forma crítica, diferenciarla de otras amiloidosis, especialmente la AL, evitando retrasos innecesarios.

Para ello, propone una estrategia escalonada en la que se realicen de forma simultánea el cribado hematológico de amiloidosis AL (cadenas ligeras libres séricas e inmunofijación en suero y orina) y la gammagrafía cardíaca, incorporando SPECT-TAC en los escenarios contemplados en el propio protocolo. La interpretación conjunta de estos resultados orienta los siguientes pasos del proceso, que difieren en función de estos primeros resultados.

Una vez confirmado el diagnóstico, el protocolo define como objetivo el tratamiento de modificador de la enfermedad tan pronto como sea posible. La selección terapéutica se plantea de forma individualizada a partir de una evaluación basal estandarizada, la caracterización del fenotipo clínico y la presencia de fragilidad o comorbilidad, integrando también las preferencias del paciente y los criterios locales de financiación.

El abordaje se completa con un seguimiento estructurado y coordinado, diseñado para monitorizar la evolución clínica y funcional y detectar precozmente posibles eventos adversos e interacciones e identificar aquellos casos donde la patología podría seguir progresando. Para este seguimiento del paciente tratado. Para ello, 'ATTRahere' propone un modelo multidisciplinar articulado entre el médico prescriptor, Farmacia Hospitalaria y Enfermería, con una periodicidad adaptable al perfil clínico y al riesgo del paciente.

'ATTRahere' ha sido desarrollado por un grupo de trabajo multidisciplinar con profesionales de las especialidades implicadas en el manejo de la ATTR-CM, entre ellas Cardiología, Medicina Interna, Neurología, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica, Enfermería y Farmacia Hospitalaria