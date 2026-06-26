Empresas.- Bayer completa la compra de la empresa de oftalmología Perfuse Therapeutics

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bayer ha cerrado la adquisición de la empresa de oftalmología Perfuse Therapeutics, reforzando así la cartera de productos farmacéuticos de Bayer e impulsando su presencia en el sector de la oftalmología, informa este viernes la empresa en un comunicado.

El acuerdo contempla un pago inicial de 300 millones de dólares estadounidenses, y puede alcanzar un máximo de 2.450 millones a través de pagos adicionales por hitos basados en los resultados.

Tras la operación, Perfuse Therapeutics queda totalmente integrada en Bayer, y pasa a poseer el implante intravítreo PER-001, que se encuentra actualmente en fase II de desarrollo clínico para el tratamiento del glaucoma y la retinopatía diabética (RD).