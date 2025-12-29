Bayer colabora con el H. Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria en un proyecto oftalmológico con IA

Archivo - Por qué es necesario el fondo de ojo, una exploración oftalmológica - ISTOCK/ JUN - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria pondrá en marcha, con la colaboración de Bayer, un proyecto pionero que combina inteligencia artificial y tecnología robotizada para mejorar la atención oftalmológica en Canarias.

El sistema IMAGEnet6 Don Quixote permitirá realizar un cribado ocular completo en tan solo 6 a 8 minutos, sin necesidad de dilatación pupilar, y evaluar más de 20 parámetros oftalmológicos. Gracias a sus algoritmos de inteligencia artificial, el sistema proporciona recomendaciones de seguimiento individualizadas, ofreciendo al especialista información precisa y lista para la toma de decisiones clínicas.

"Este proyecto pionero mejora claramente la calidad de las exploraciones oftalmológicas y potencia la capacidad de detección precoz de patologías graves. Gracias al sistema robotizado y a los algoritmos de inteligencia artificial, podemos realizar valoraciones homogéneas y precisas, lo que se traduce en diagnósticos más fiables y en circuitos asistenciales más ágiles", explica el doctor Francisco Cabrera, jefe del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria

Además, añade, "la experiencia del paciente se ve mejorada, ya que las exploraciones son más rápidas, cómodas y eficientes, reduciendo la necesidad de múltiples visitas y optimizando el tiempo de cada consulta. Estamos convencidos de que iniciativas como esta representan un paso decisivo hacia una atención oftalmológica más avanzada, accesible y centrada en el paciente".

El proyecto piloto se va a desarrollar en el Centro de Atención Especializada de Vecindario, adscrito al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno. Su objetivo es reducir las listas de espera, mejorar la eficiencia asistencial y garantizar una mayor precisión diagnostica, contribuyendo al bienestar de los pacientes y el funcionamiento sostenible del sistema sanitario.

Además, esta iniciativa abre nuevas oportunidades en telemedicina y tele diagnóstico, facilitando la evaluación de pacientes fuera del hospital y ampliando el acceso a la atención oftalmológica en áreas rurales o con recursos limitados.

"En Bayer estamos comprometidos con la innovación constante en el ámbito de la oftalmología. Queremos ofrecer soluciones que apoyen a los profesionales sanitarios en su labor diaria, facilitando una práctica clínica más eficiente y contribuyendo a una atención de mayor calidad. Creemos firmemente que la innovación solo cobra sentido cuando está al servicio de las personas, y por ello trabajamos para que cada avance impulse el bienestar de los pacientes y mejore su experiencia en el proceso de diagnóstico y cuidado visual", apunta Íngrid Pallàs, Product Team Lead de Bayer España.