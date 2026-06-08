Bayer anuncia resultados positivos de 'Kerendia' para enfermedad renal crónica no diabética

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bayer ha anunciado resultados positivos del estudio de fase III 'Find-CKD', que ha evaluado la eficacia y la seguridad de 'Kerendia' (finerenona) frente al placebo cuando se añade al tratamiento habitual en más de 1.500 pacientes adultos con enfermedad renal crónica (ERC) no diabética.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, 'Kerendia' redujo "significativamente" el deterioro de la función renal frente a placebo, demostrando una mejora "estadísticamente significativa y clínicamente relevante" en la pendiente de la TFGe, un criterio de valoración sustitutivo validado para los resultados renales clínicos que se utiliza como indicador predictivo del riesgo de insuficiencia renal.

Este tratamiento también redujo "significativamente" el riesgo combinado de insuficiencia renal, progresión de la enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular en un 23 por ciento, alcanzando el criterio secundario de valoración del estudio. Además, fue bien tolerado, lo que concuerda con el perfil de seguridad establecido.

Desde Bayer han detallado que este es el quinto estudio de fase III completado que presenta resultados positivos con este modulador del receptor de mineralocorticoides selectivo no esteroideo (ARMsn), que hasta la fecha se ha estudiado en más de 20.000 pacientes de múltiples poblaciones con enfermedad renal crónica y/o insuficiencia cardíaca.

El copresidente del Comité Ejecutivo del estudio, Hiddo L. Heerspink, ha explicado que "los pacientes con enfermedad renal crónica no diabética experimentan una pérdida progresiva de la función renal y corren un alto riesgo de insuficiencia renal y de enfermedad cardiovascular".

Por ello, el también profesor de Ensayos Clínicos y Medicina Personalizada e investigador clínico del Departamento de Farmacia Clínica y Farmacología del Centro Médico Universitario de Groningen (Países Bajos), ha resaltado que los resultados obtenidos "son alentadores", al mostrar "los beneficios en la preservación de la función renal en un estudio específico que abarca varias etiologías de la enfermedad renal crónica no diabética".

"UN AVANCE IMPORTANTE"

En esta misma línea, el director global de Investigación y Desarrollo de la División Farmacéutica de Bayer, Christian Rommel, ha subrayado que los resultados "representan un avance importante" y "refuerzan aún más la evidencia sobre los beneficios" de este tratamiento, como ya mostraron los ensayos del programa 'Thunderball', que incluye los estudios fundamentales 'Fidelio-DKD', 'Figaro-DKD' y 'Fine-One'.

Esta molécula ya se comercializa como 'Kerendia' o, en determinados países, como 'Firialta', y está autorizada para el tratamiento de pacientes adultos con ERC asociada a diabetes tipo 2 en más de 100 países, incluidos China, Europa, Japón y Estados Unidos.

En EEUU, Japón y algunos otros mercados, también está autorizada para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) mayor o igual a 40 por ciento. Bayer ha precisado que se están evaluando solicitudes para esta indicación en otros mercados, incluidos China y Europa.