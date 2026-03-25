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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bayer ha anunciado la primera aprobación mundial del agente de contraste para resonancia magnética gadoquatrane, por parte del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón; se trata del agente de contraste macrocíclico con gadolinio (MCG) de última generación, de alta relajatividad y baja dosis, está aprobado bajo la marca 'Ambelvist'.

Este producto ha sido aprobado para la detección y visualización de patologías conocidas o sospechadas en todas las regiones del cuerpo y el sistema nervioso central (SNC) en pacientes adultos y pediátricos, incluidos los recién nacidos.

Según Bayer, ofrece la dosis más baja de gadolinio (Gd) de todos los agentes de contraste macrocíclicos para resonancia magnética, con una reducción del 60 por ciento por procedimiento en comparación con las opciones actuales en el mercado japonés, manteniendo al mismo tiempo la calidad de la imagen.

"Todos los medicamentos deben administrarse a la dosis efectiva más baja, y los agentes de contraste para resonancia magnética no son una excepción", afirma el profesor Kohsuke Kudo, del Departamento de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad de Hokkaido, Japón.

Por lo tanto, añade, "es importante reducir la exposición de los pacientes al gadolinio a lo largo de su vida. Esto es especialmente relevante para pacientes con afecciones crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares que requieren exploraciones de resonancia magnética repetidas, así como para aquellos con insuficiencia renal y para pacientes pediátricos".

Debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiacas, Japón tiene el mayor número de escáneres de resonancia magnética per cápita del mundo. Gadoquatrane es el primer agente de contraste para resonancia magnética de baja dosis disponible en el mercado japonés. La aprobación se basa en el programa de desarrollo clínico de gadoquatrane, que incluye los estudios fundamentales de fase III QUANTI y un estudio pediátrico de fase I/III.