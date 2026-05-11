Empresas.- Bayer adquirirá la biofarmacéutica Perfuse Therapeutics para reforzar su cartera oftalmológica

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BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Bayer adquirirá por completo Perfuse Therapeutics, una compañía biofarmacéutica "pionera" en investigación transformadora para el tratamiento de enfermedades oculares inducidas por isquemia, para reforzar su cartera oftalmológica, ha anunciado este lunes en un comunicado.

Con esta adquisición, Bayer tendrá todos los derechos relacionados con PER-001, un antagonista del receptor de endotelina de molécula pequeña que actualmente se encuentra en fase II de desarrollo clínico para el tratamiento del glaucoma y la retinopatía diabética (RD).

El responsable de Desarrollo de Negocio y Licencias en Bayer Pharmaceuticals, Juergen Eckhardt, ha asegurado que con esta adquisición complementan su experiencia en oftalmología: "Reforzando nuestro compromiso de desarrollar terapias urgentemente necesarias para los pacientes".

La fundadora y CEO de Perfuse Therapeutics, Inc., Sevgi Gurkan, ha considerado que la visión de Bayer "coincide plenamente" con la suya, y ha afrimado que cuentan con la envergadura y los recursos globales necesarios para aprovechar todo el potencial de PER-001 y cambiar el rumbo de la ceguera humana.

Según los términos del acuerdo, la transacción tiene un valor potencial total de hasta 2.450 millones de dólares, compuesto por un pago inicial de 300 millones de dólares y pagos adicionales por hitos de desarrollo, regulatorios y comerciales en función de criterios de éxito.

El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que causa la pérdida de células ganglionares de la retina, lo que resulta en pérdida de campos visuales, mientras que la retinopatía diabética (RD) es una complicación microvascular de la diabetes que daña los capilares retinianos, provocando isquemia, fugas y neovascularización, y afecta a alrededor de 146 millones de personas en todo el mundo en la actualidad.