Baxdrostat (AstraZeneca) muestra resultados positivos en pacientes con hipertensión resistente

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anunciado resultados positivos del ensayo de fase III 'Bax24', que ha evaluado el uso de baxdrostat en pacientes con hipertensión resistente (HTAr) y ha revelado que el tratamiento reduce de forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante la presión arterial sistólica (PAS) ambulatoria de 24 horas, en comparación con placebo, tras 12 semanas de tratamiento.

Los resultados, presentados en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón (AHA 2025), se basan en un ensayo en el que participaron 218 pacientes, a quienes se administraron dos miligramos de baxdrostat o placebo además del tratamiento estándar una vez al día durante 12 semanas.

Según los resultados, el fármaco alcanzó el objetivo principal del ensayo, logrando reducir la presión arterial con resultados clínicamente significativos y consistentes en pacientes con hipertensión resistente. Tras 12 semanas de tratamiento, la reducción ajustada al placebo en la PAS ambulatoria de 24 horas fue de 14,0 mmHg (milímetros de mercurio). El fármaco tuvo un perfil de seguridad tolerable coherente con el ensayo 'BaxHTN'.

Asimismo, el tratamiento demostró reducir de forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante los objetivos secundarios, incluida la PAS ambulatoria nocturna (13,9 mmHg ajustada al placebo) y la PAS en posición sentada (10,3 mmHg ajustada al placebo), coherentes con los datos del ensayo 'BaxHTN'.

El 71 por ciento de los pacientes tratados con el fármaco alcanzaron una PAS ambulatoria de 24 horas inferior a 130 mmHg, lo que supone un porcentaje significativamente mayor al del grupo de pacientes que recibió placebo, de un 17 por ciento. La eficacia se mantuvo durante 24 horas, incluso en las primeras horas de la mañana, cuando los pacientes con hipertensión tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

"Junto con los resultados de 'BaxHTN2', estos hallazgos demuestran el potencial que este tratamiento podría tener en pacientes cuya hipertensión no se puede controlar con los tratamientos actuales", ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de I+D de BioPharmaceuticals, Sharon Barr, quien ha señalado que los pacientes con presión arterial noctura elevada son especialmente vulnerables a infartos y accidentes cerebrovasculares.

El catedrático de Medicina del University College London e investigador principal del ensayo, Bryan Williams, ha apuntado que los resultados obtenidos en el ensayo podrían "transformar la práctica clínica".

1.400 MILLONES DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN

En la actualidad, 1.400 millones de personas en el mundo viven con hipertensión. El control consistente de la presión arterial durante 24 horas es un objetivo clínico clave en pacientes con hipertensión difícil de controlar.

Múltiples estudios han demostrado que la presión arterial ambulatoria de 24 horas es mejor predictor de riesgo cardiovascular que las mediciones en consulta. Cuando la PAS de 24 horas aumenta de media 9,5 mmHg, el riesgo de mortalidad por todas las causas se incrementa en un 30 por ciento.

Baxdrostat tiene como objetivo reducir la presión arterial al inhibir específicamente la aldosterona, una hormona clave que aumenta la presión arterial y el riesgo de problemas cardíacos y renales. Tras los resultados positivos de los ensayos de fase I, se está investigando este fármaco como monoterapia para la hipertensión y el aldosteronismo primario, y en combinación con dapagliflozina para la enfermedad renal crónica y la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes de alto riesgo.