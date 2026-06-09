Avanzanite Bioscience aterriza en España para contribuir al acceso a tratamientos de enfermedades raras

Archivo - Imagen de recurso fármacos. - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Avanzanite Bioscience ha anunciado este martes el inicio de su actividad en España, con el "compromiso" de contribuir a que los pacientes de enfermedades raras y ultrarraras puedan tener acceso a la innovación terapéutica.

"No es que no existan tratamientos para determinadas enfermedades raras, es que nadie ha asumido el compromiso de traerlos a España. Avanzanite Bioscience nació precisamente para cubrir esa necesidad y eso es lo que me motiva cada día", ha afirmado la responsable de la compañía a nivel nacional, María Baquerizo López-Quectuy.

Así lo ha destacado a raíz de los datos del último informe de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU), que revela que cerca del 15 por ciento de los medicamentos huérfanos aprobados en Europa ni siquiera solicitan código nacional en España, lo que implica que nunca llegan a los pacientes que los necesitan.

"Nuestro objetivo es colaborar con los profesionales sanitarios, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y los responsables de la toma de decisiones de las autoridades sanitarias, ya que solo trabajando juntos podremos acortar el camino hacia la innovación", ha subrayado Baquerizo.

Avanzanite Bioscience se centrará en facilitar a compañías biotecnológicas de todo el mundo la introducción de sus tratamientos para enfermedades raras en el mercado español, proporcionándoles apoyo integral desde el registro del medicamento hasta su disponibilidad efectiva.

De este modo, el objetivo no es solo contribuir al acceso, sino también reducir el tiempo entre la aprobación de un tratamiento y su acceso real por parte de los pacientes españoles.

EQUIPO LOCAL Y ALIANZAS ESTRATÉTIGAS

La implantación de la compañía en España contempla la creación de un equipo local especializado y el desarrollo de alianzas estratégicas con hospitales, centros de referencia y sociedades científicas dedicadas a las enfermedades raras y ultrarraras.

Avanzanite Bioscience, que opera en 32 países en Europa, se muestra "convencida" de que el esfuerzo conjunto de todos los actores implicados para acelerar el acceso a la innovación permitirá convertir a España en un "referente" para los pacientes con enfermedades raras que todavía esperan una alternativa terapéutica.

"Si logramos cerrar la brecha entre el medicamento y el paciente, podremos garantizar que nadie se quede atrás. Nuestro compromiso con la comunidad española nace de la convicción de que la innovación farmacéutica en enfermedades raras debe llegar, sin excepción, a quienes más la necesitan", ha resaltado el CEO y cofundador de Avanzanite Bioscience, Adam Plich.