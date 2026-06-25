Empresas.- Atrys se suma al consorcio europeo 'Compass' para abordar la cardiotoxicidad cardiovascular

Atrys participa en 'Compass'. - ATRYS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health ha informado de su incorporación al consorcio europeo 'Compass' (por las siglas en inglés de 'Solución multidisciplinaria de atención al paciente en cardio-oncología'), que tiene como objetivo la prevención, detección temprana y abordaje de las complicaciones cardiovasculares asociadas al cáncer y sus tratamientos.

Como ha detallado la compañía, la cardiotoxicidad ligada a los tratamientos contra el cáncer sigue siendo un desafío creciente para los sistemas sanitarios, debido a su complejidad, aparición tardía y la necesidad de integrar distintos ámbitos asistenciales para su abordaje.

La iniciativa, financiada por la Innovative Health Initiative (IHI) con apoyo de la Unión Europea, cuenta con un presupuesto superior a 50 millones de euros para trabajar, durante los siguientes cinco años, en el diseño de herramientas basadas en inteligencia artificial, biomarcadores avanzados, tecnologías de imagen y dispositivos digitales que permitan predecir mejor el riesgo, personalizar el seguimiento y apoyar la toma de decisiones clínicas.

En este contexto, Atrys ha detallado que aportará su experiencia en genómica clínica, farmacogenómica y medicina personalizada al desarrollo de modelos predictivos de riesgo cardiovascular en pacientes oncológicos. Además, participará en actividades relacionadas con la integración de datos clínicos, biomarcadores e imagen; así como en la evaluación de la viabilidad, sostenibilidad y aplicación clínica de las soluciones desarrolladas.

"Nuestro objetivo es ayudar a que los avances en investigación se traduzcan en herramientas útiles para los profesionales sanitarios y en una atención más precisa y personalizada para los pacientes", ha detscaado el responsable del área de Investigación e Innovación de Atrys, José Antonio López Martín.

'Compass' reúne a 62 socios de 25 países, entre hospitales, centros de investigación, universidades, empresas de tecnología médica, pymes y organizaciones de pacientes. Está coordinado académicamente por King's College London y, a nivel industrial, por GE HealthCare.