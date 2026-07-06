Archivo - Atrys refuerza su estrategia de talento con el nombramiento de Helena Borràs como Chief People Officer - ATRYS - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health ha anunciado la incorporación de Helena Borràs Cases como nueva Chief People Officer del Grupo, con el objetivo de reforzar la estrategia global de talento de la compañía en una etapa marcada por la consolidación organizativa, el crecimiento internacional y el fortalecimiento de una cultura corporativa común.

Con más de 15 años de experiencia en dirección de personas, transformación organizativa y gestión del talento, Borràs asumirá la responsabilidad de liderar la estrategia global de Personas del Grupo, con el objetivo de impulsar el desarrollo del talento, fortalecer las capacidades claves de la compañía y acompañar la evolución de la organización en los diferentes mercados donde opera Atrys.

Entre sus principales funciones figuran la coordinación de los equipos de Personas en los distintos países, la definición de políticas comunes de gestión del talento, el acompañamiento de los procesos de integración organizativa y el desarrollo de las capacidades y perfiles clave para el crecimiento de la compañía.

"Atrys se encuentra en una etapa clave de consolidación y crecimiento internacional. La experiencia de Helena en transformación organizativa, integración de compañías y desarrollo del talento será fundamental para seguir construyendo una organización cohesionada, ágil y preparada para acompañar la evolución del negocio y mantener los altos estándares de calidad que guían nuestra actividad diaria", ha afirmado Marian Isach, CEO de Atrys.

Borràs cuenta con una sólida trayectoria en dirección de personas, transformación organizativa e integración de compañías, especialmente en entornos de crecimiento acelerado y del sector salud.

Entre 2020 y 2025, desempeñó el cargo de People and Transformation Director en PRIM, donde lideró la estrategia de personas durante un proceso de expansión e integración de ocho compañías. Anteriormente, desarrolló gran parte de su carrera en Omnicom PR Group (Ketchum), donde creó la función de Recursos Humanos en España, impulsó proyectos de transformación organizativa y desarrolló una unidad de negocio especializada en transformación y gestión del cambio. En esta etapa colaboró con compañías del ámbito sanitario como Novartis, Takeda, AbbVie y Galapagos, acompañándolas en procesos de transformación cultural, liderazgo y gestión del talento.

Es licenciada en Sociología y cuenta con un Máster en Dirección de Recursos Humanos, un Advanced Management Program, formación especializada en M&A y Private Equity y certificación en Coaching.

"Atrys se encuentra en una etapa de transformación y evolución que ofrece una oportunidad única para seguir fortaleciendo sus capacidades y desarrollar una cultura común. Afronto esta nueva responsabilidad con el compromiso de impulsar el talento, acompañar a los equipos y contribuir a que las personas sigan siendo una palanca clave para el crecimiento, la innovación y la evolución de la compañía", señala Helena Borràs.