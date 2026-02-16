Atrys y Hospital Sant Joan de Déu disponen dos nuevas habitaciones para aplicar teragnosis en cáncer infantil - ATRYS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía médica Atrys y el Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) del Hospital Sant Joan de Déu han anunciado la ampliación de su capacidad para aplicar la teragnosis como terapia innovadora contra el cáncer infantil, ya que se ha recibido autorización para abrir dos nuevas habitaciones específicas destinadas a este tratamiento.

"La autorización para aplicar teragnosis en pacientes pediátricos es un hito para Atrys", ha destacado su directora de Medicina Nuclear y responsable del Servicio de Medicina Nuclear en el citado centro sanitario, la doctora Isabel Roca, quien ha divulgado que esta es "una técnica aún muy poco implantada en Europa". La misma "nos sitúa a la vanguardia de la Medicina de precisión", ha declarado.

Tal y como han afirmado desde esta entidad, esta terapia combina diagnóstico y tratamiento en una sola estrategia, utilizando la misma molécula para detectar el tumor y administrar terapia selectivamente dirigida. Este enfoque permite actuar exclusivamente sobre las células tumorales, sin dañar los tejidos sanos, una ventaja crucial en Oncología pediátrica, disminuyendo los efectos adversos a largo plazo de los tratamientos convencionales.

"Su valor radica en maximizar la eficacia terapéutica con una mínima agresividad para los niños", ha resumido Roca, al respecto de la misma, que es especialmente eficaz para combatir algunos de los tumores pediátricos de mayor incidencia: el neuroblastoma, el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, con unos 100 casos nuevos al año en España; el meduloblastoma, uno de los agresivos del sistema nervioso central más corriente en Pediatría; y el cáncer de tiroides infantil, cuya incidencia ha aumentado en las últimas décadas.

En este punto, desde Atrys han expresado que, además de dos habitaciones específicas, el Hospital Sant Joan de Déu dispone de un Servicio de Medicina Nuclear dotado con tecnología de última generación (1 PET-TC y 2 SPECT-TC). El tratamiento se realiza en modalidad de hospital de día, en habitaciones confortables con vistas al mar, permitiendo que el menor esté acompañado por su familia durante las entre seis y ocho horas del procedimiento y pueda regresar a casa el mismo día.