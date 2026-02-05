AstraZeneca Wayra y Kunsen seleccionan proyectos innovadores para impulsar soluciones de salud digital

Imagen de la jornada. - ASTRAZENECA
MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
AstraZeneca España, en colaboración con Wayra y Kunsen, ha celebrado recientemente el 'Pitch Day' de ACCIÓN, un encuentro para 'startups' y profesionales sanitarios en el que se ha premiado a proyectos innovadores para impulsar soluciones de salud digital en España.
La sesión ha permitido poner en común necesidades reales del entorno asistencial y soluciones tecnológicas con aplicación práctica, conectando conocimiento clínico y talento emprendedor.
Las ocho 'startups' ganadoras han dado respuesta a cuatro grandes retos. En el ámbito del sistema sanitario han sido premiadas Synthetria y MiMIAT Health; en el reto respiratorio, Chronity y Medsys AI; en oncología, Amadix (Advanced Marker Discovery) y Sycai Medical; y, por último, en el ámbito cardio-renal, Diabyuda y Corsonic.
Las ocho 'startups' ganadoras recibirán mentoría de primer nivel; acompañamiento individualizado y personalizado; visibilidad y posicionamiento en eventos tecnológicos, sanitarios y de emprendimiento, y acceso a una red de contactos única de inversores y emprendedores para generar un 'networking' de calidad.
PROFESIONALES SANITARIOS
Por otro lado, en la categoría de profesionales sanitarios, los proyectos del reto respiratorio e inmunológico galardonados han sido el doctor Miguel Jiménez Gómez, representando a Hospital Universitario 12 de Octubre, con EPORisk, una plataforma de IA para estratificar riesgo cardiovascular oculto en pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónic) a partir de TC torácicas disponibles. También se ha premiado a la doctora María Asunción Nieto, representando a Hospital Clínico San Carlos, con GEMELAsma, gemelos digitales para predecir exacerbaciones en asma grave y apoyar decisiones clínicas personalizadas.
En el reto de Oncología ha sido premiada la doctora Amparo Santamaría Ortiz, representando a Hospital Universitario Vinalopó, con GammaPredictIA, IA para estratificar el riesgo de progresión de gammapatías monoclonales con datos longitudinales de laboratorio.
Por último, en el reto cardio-renal se ha galardonado al doctor José Escribano Serrano, representando a Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, con PIERCIA, un sistema de gestión clínica inteligente para transformar el abordaje de la enfermedad renal crónica hacia un modelo proactivo y automatizado.
Estos profesionales sanitarios obtienen un premio en metálico de 10.000 euros, además de acompañamiento estratégico y tecnológico y visibilidad institucional, a través del ecosistema de innovación y los canales de comunicación de AstraZeneca España y sus partners. Además, uno de los proyectos ganadores de la categoría 'startups' tendrá la posibilidad de realizar un piloto en un hospital con expertos sanitarios que le permitirá llevar la solución a la práctica.
"En AstraZeneca España tenemos claro que la innovación genera un impacto real cuando da respuesta a las necesidades de pacientes y profesionales sanitarios. Nuestro compromiso con este ámbito ya ha permitido beneficiar a más de 350.000 pacientes y apoyar el desarrollo de más de 200 soluciones y 19 'startups'", ha finalizado Laura Colón, presidenta de AstraZeneca España.