Archivo - AstraZeneca presenta datos de tozorakimab que muestran una reducción significativa de exacerbaciones en EPOC - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha presentado nuevos datos del medicamento tozorakimab que muestran "una eficacia estadísticamente significativa y de relevancia clínica en la reducción de las exacerbaciones moderadas y graves en una amplia población de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que continúan presentando exacerbaciones pese a recibir el tratamiento estándar inhalado".

Los resultados, procedentes de los ensayos en Fase 3 'OBERON' y 'TITANIA', han sido publicados en la revista especializada 'The New England Journal of Medicine' y detallados en el Congreso de la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS, por sus siglas en inglés) que se está celebrando en Barcelona.

Según han indicado desde AstraZeneca, el medicamento estudiado es un anticuerpo monoclonal innovador dirigido frente a la interleuquina-33 (IL-33), que inhibe la señalización de sus formas reducida y oxidada, y que tiene el potencial de reducir la inflamación y alterar el ciclo de disfunción del moco que contribuyen al empeoramiento de la EPOC.

Los "innovadores" datos del fármaco "establecen un potencial nuevo estándar en los resultados del tratamiento de la EPOC en una amplia población de pacientes", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de I+D de BioPharmaceuticals del laboratorio, Sharon Barr, quien ha añadido que se ha validado clínicamente "un novedoso enfoque dirigido a la señalización de las dos formas de IL-33 para reducir la inflamación e interrumpir el ciclo de disfunción del moco".

En este sentido, ha mostrado su esperanza en "poder poner este tratamiento a disposición de los pacientes lo antes posible", algo que ha justificado en la Revisión Prioritaria de la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), que se ha concedido como tratamiento de mantenimiento añadido a su terapia inhalada de mantenimiento previa en pacientes adultos. Así, se espera una decisión al respecto durante el primer trimestre de 2027.

En concreto, se ha estudiado, con fumadores y exfumadores, y pacientes con cualquier recuento de eosinófilos en sangre (BEC, por sus siglas en inglés) y en todos los estadios de gravedad de la función pulmonar, la administración de tozorakimab una vez cada cuatro semanas, lo que ha evidenciado una reducción de las exacerbaciones moderadas y graves del 29 por ciento en 'OBERON' y del 34 por ciento en 'TITANIA' en la población principal de exfumadores. Por su parte, ha sido del 30 por ciento en 'OBERON' y del 29 por ciento en 'TITANIA' en fumadores y exfumadores, en comparación con placebo, mientras recibían el tratamiento estándar inhalado.

EN TODOS LOS SUBGRUPOS

En un análisis combinado de ambos ensayos, el biológico también ha mostrado reducciones clínicamente relevantes de las exacerbaciones moderadas y graves en todos los subgrupos, incluidos los pacientes definidos por el BEC, en la población global. Además, los tratados con el fármaco con un BEC basal inferior a 150 alcanzaron una reducción del 23 por ciento de las exacerbaciones moderadas y graves; aquellos con uno igual o superior a 150 lograron un descenso del 34 por ciento; y los que tenían un BEC igual o superior a 300 consiguieron una reducción del 43 por ciento.

Los estudios "han demostrado la eficacia del biológico en una amplia población de pacientes de EPOC, en todo el espectro de BEC, incluidos pacientes con un recuento basal inferior a 150, e independientemente del hábito tabáquico", ha resumido el profesor de Medicina Pulmonar y Cuidados Intensivos de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) e investigador principal del programa 'LUNA', el doctor Frank Sciurba.

A su juicio, "estos resultados, junto con su perfil de seguridad tolerable, ponen de relieve el potencial del fármaco como tratamiento para los pacientes que viven con EPOC y que siguen estando en riesgo pese al tratamiento estándar inhalado".

Por otra parte, AstraZeneca también ha presentado en el Congreso de la ERS un análisis integrado de 'OBERON' y 'TITANIA' que ha expuesto una reducción de la puntuación de tapones mucosos, lo que convierte a tozorakimab en el primer biológico que lo consigue en una amplia población de pacientes de EPOC.