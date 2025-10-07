AstraZeneca lanza 'Reescribiendo la Gripe', una campaña para romper con los mitos sobre esta infección vírica

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha lanzado la campaña 'Reescribiendo la Gripe', una iniciativa que tiene como objetivo concienciar sobre el impacto real de esta infección vírica, transformar su percepción social y acabar con la persistencia de percepciones erróneas que limitan su prevención, mediante la vacunación.

AstraZeneca recuerda que, cada año, millones de personas subestiman la gripe, "muchos piensan que es algo leve, pasajero, sin consecuencias y comparable a un catarro", apunta. De hecho, indica que, según una encuesta nacional de percepción de la gripe, realizada a más de 2.000 padres, solo un 13 por ciento de los encuestados sabe que la gripe es una infección vírica respiratoria1 . "Una realidad preocupante, y es que existe un desconocimiento generalizado sobre la gravedad y el impacto real de la gripe en la infancia", añade la compañía.

Asimismo, de la encuesta se extrae que entre la población continúa habiendo mitos muy arraigados, como que "la gripe se puede prevenir con un abrigo" o que "un zumo de naranja basta para evitarla", que contribuyen a minimizar su gravedad.

Entre estas creencias, muchos padres consideran que, si un niño cuenta un sistema inmunológico fuerte, no necesita protección externa. Sin embargo, AstraZeneca subraya que la realidad es que 2 de cada 3 niños hospitalizados por gripe no tienen factores de riesgo y que los niños sanos pueden contraer la gripe de forma grave y sufrir hospitalizaciones.

"La gripe continúa siendo una enfermedad infravalorada, pese a su impacto real en la salud pública. Con la campaña 'Reescribiendo la gripe' queremos sensibilizar a las familias y a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de protegernos frente a la gripe y evitar que los mitos sigan poniendo en riesgo la salud de los más pequeños", ha señalado Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y de Acceso al Mercado de AstraZeneca España.

Además, los profesionales sanitarios advierten de que los niños son, con frecuencia, los primeros en enfermar durante los brotes de gripe, y que las tasas de incidencia más elevadas se concentran en el grupo de los niños entre 0 y 4 años, seguidos de los menores de 15 años. Igualmente, los niños se consideran un factor fundamental en la cadena de transmisión de la gripe porque expulsan grandes cantidades de virus durante más tiempo, incluso estando asintomáticos.

En España, la gripe ocasiona cada año en menores de 15 años en torno a 1.000 casos de hospitalizaciones con complicaciones graves y aproximadamente 10 muertes. A pesar de estas cifras, el estudio refleja que la mayoría de los padres no otorgan mucha importancia a la prevención, ya que solo un 30 por ciento la considera necesaria y un 35 por ciento asegura no saber si la gripe puede prevenirse o directamente cree que no es posible.

"La gripe sigue siendo una gran desconocida. Para que la sociedad sea consciente de su gravedad, la información sobre su impacto y sobre las medidas de prevención debe ser más visible y accesible. Sin conocimiento no hay convencimiento, y es fundamental que los profesionales sanitarios insistamos en la importancia de la prevención", ha indicado el responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, Iván Sanz.

"Contamos con medidas eficaces para reducir el riesgo de contagio y complicaciones. La vacunación, junto con hábitos de higiene adecuados, no solo protegen a los más pequeños, sino que también ayudan a frenar la transmisión de la enfermedad en toda la comunidad, especialmente en las personas de edad avanzada", ha añadido Sanz.

ESCUADRÓN FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

Como parte de la campaña, AstraZeneca ha divulgado en sus redes sociales los mitos más comunes en torno a la gripe, ofreciendo información para desmontar cada uno de ellos. Asimismo, ha creado un comité de expertos denominado 'Escuadrón frente a la desinformación', formado por varios profesionales sanitarios, para ayudar a desmontar las falsas creencias desde una perspectiva científica y a divulgar las medidas de prevención eficaces frente a la gripe.

Según los expertos, para prevenir la gripe, se recomienda lavarse las manos con frecuencia, mantener una adecuada higiene respiratoria, usar pañuelos desechables, autoaislarse en caso de síntomas, evitar el contacto con personas enfermas y, como medida clave, seguir el calendario de vacunación y recurrir al tratamiento antiviral cuando esté indicado.

"Campañas como esta son fundamentales para concienciar a la sociedad y reforzar la confianza en estas medidas para proteger a los más vulnerables. Los agentes implicados en el abordaje de esta enfermedad, instituciones y compañías debemos trabajar conjuntamente para conseguir el mismo objetivo: avanzar hacia una mayor cultura de prevención", concluye Sanz.