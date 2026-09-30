Empresas.- AstraZeneca lanza una campaña para visibilizar el impacto de la gripe más allá de los síntomas

Archivo - AstraZeneca lanza una campaña para visibilizar el impacto de la gripe más allá de los síntomas - FSTOP123/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha puesto en marcha la campaña 'La Huella de la Gripe', iniciativa de concienciación con la que tiene el principal objetivo de "visibilizar el impacto de esta infección más allá de los síntomas", cuya temporada acaba de empezar, así como la de otras infecciones víricas respiratorias.

"La gripe puede dejar una huella que va mucho más allá de unos síntomas leves", ha indicado al respecto la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado del laboratorio en España, Marta Moreno, quien ha añadido que "puede afectar a la salud de los niños y adolescentes, pero también alterar la vida de las familias". Además, puede modificar "las aulas y sobrecargar nuestro sistema sanitario", ha explicado.

Por ello, ha manifestado que es "importante" adelantarse a la temporada, obtener información y resolver las dudas con los profesionales sanitarios. "Con 'La Huella de la Gripe', queremos contribuir a hacer visible ese impacto y recordar que anticiparnos también forma parte de la prevención", ha puesto de manifiesto.

"Cuando hablamos de gripe, anticiparse marca la diferencia en cómo afrontamos la temporada", ha expuesto, en esta línea, el coordinador médico de la Unidad de investigación del Grupo IHP y vocal del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Ignacio Salamanca, quien ha agregado que "no se trata de esperar a que comience la temporada y los primeros casos".

Por contra, considera que es necesario "llegar preparados, con la información y recomendación para cada persona según su indicación, y facilitando la concienciación y confianza en la prevención y resolviendo las dudas que puedan surgir". "Incorporar esa cultura de anticipación es fundamental para dejar atrás la percepción de que solo debemos preocuparnos por la gripe cuando ya está aquí", ha declarado.

LA ACCIÓN SE CENTRA EN LA ANTICIPACIÓN

Debido a ello, y bajo el lema 'Anticípate a #LaHuellaDeLaGripe', la acción pone el foco en la anticipación y en la importancia de hablar con el pediatra antes de la temporada para resolver dudas sobre cómo prevenirla. Para lograrlo, expone que en la campaña 2025-2026 se estimaron en España 1,4 millones de casos de infección respiratoria aguda causada por gripe y alrededor de 46.000 hospitalizaciones, además de que los menores de cinco años fueron el grupo con mayor incidencia en Atención Primaria.

Al hilo, muestra que en niños de hasta 13 años con gripe, un estudio observó que el 75,2 por ciento perdió al menos un día de colegio, mientras que sus padres registraron más de dos, de media, de ausencia laboral. Junto a ello, los menores de 14 años presentan una elevada incidencia e inician antes la circulación del virus, contagiando la gripe durante más tiempo que los adultos.

Con todo, la iniciativa aboga por la prevención, para lo que apuesta por medidas como lavarse las manos con frecuencia, mantener una buena higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables y quedarse en casa ante la aparición de síntomas, lo que puede ayudar a reducir los contagios. También, destaca la importancia de consultar con los profesionales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, incluidas las indicadas para cada grupo de población.

En este sentido, el CAV de la AEP aconseja una vez más la vacunación antigripal sistemática de todos los niños y adolescentes de entre seis meses y 17 años, de igual modo que la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP). Junto a ello, es importante la priorización en los pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo, así como de sus convivientes.