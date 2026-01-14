AstraZeneca se incorpora a CEOE para visibilizar el valor del sector farmacéutico en el tejido empresarial

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón. - ASTRAZENECA

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anunciado este miércoles su adhesión como miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con lo que busca aportar al debate empresarial y económico de España y dar visibilidad a la industria farmacéutica como uno de los sectores clave en el tejido empresarial, el crecimiento económico, la generación de empleo, la competitividad y la proyección internacional del país en ciencia e innovación.

Según ha detallado la empresa en un comunicado, esta incorporación llevará a AstraZeneca a formar parte de los órganos consultivos y asesores de la CEOE y participar en diversas comisiones de trabajo, especialmente en aquellas vinculadas a la sanidad, la innovación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la sostenibilidad. Asimismo, la compañía podrá intervenir en programas, jornadas y foros orientados a impulsar la innovación, la transformación digital, el desarrollo del talento y la colaboración entre empresas y administraciones públicas.

"España tiene ante sí una oportunidad clara para consolidarse como uno de los referentes europeos en ciencia, innovación biomédica y atracción de inversión en salud. Desde AstraZeneca estamos contribuyendo a ese objetivo, pero este avance solo es posible desde una visión compartida y colaborativa. Formar parte de una organización como CEOE refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible del país y con el fortalecimiento de un sector altamente competitivo y estratégico, que aporta innovación, talento y valor a largo plazo para España", ha señalado la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón.

A este respecto, la compañía formada por más de 2.500 empleados ha hecho hincapié en su contribución a este posicionamiento mediante su aportación científica y su estrecha colaboración con el ecosistema de salud, una apuesta que se ha visto reforzada con la creación del Global Hub de Barcelona, desde el que impulsa la digitalización, la creación de empleo cualificado y la conexión entre ciencia y tecnología.

AstraZeneca espera que su presencia en la Confederación facilite también colaboraciones con otros sectores estratégicos y el impulso de iniciativas conjuntas que refuercen la competitividad de la economía española y el papel de la salud como motor de crecimiento y progreso social.

En este contexto, CEOE impulsa un marco común de actuación para el sector sanitario y sociosanitario basado en principios éticos como la transparencia, el rigor, la responsabilidad social y el interés de los pacientes, a través de la Declaración de Principios Éticos del sector sanitario.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dado la bienvenida a la compañía, que ha calificado de "referente internacional", destacando tanto su "compromiso" con la investigación y la innovación continua para mejorar la salud de las personas como su enfoque centrado en el paciente y su "firme apuesta" por la sostenibilidad.