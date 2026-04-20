Archivo - AstraZeneca impulsa una campaña para visibilizar el impacto de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha impulsado la campaña 'El valor de un sentido', iniciativa de concienciación con la que busca visibilizar el impacto invisible de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN), para lo que pone el foco en las repercusiones física, emocional y social de esta enfermedad.

Con el aval de la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal (AEPONA) y de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), esta acción, llevada a cabo con motivo de la celebración, este lunes, 20 de abril, del Día Mundial de la Poliposis Nasal, recoge testimonios reales de pacientes en una serie de vídeos divulgativos.

Campañas como esta "son fundamentales para dar visibilidad a enfermedades como la RSCcPN, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida", ha señalado la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, quien ha añadido que "mejorar el conocimiento de la enfermedad y escuchar la experiencia de los pacientes es clave para avanzar hacia un mejor abordaje y una mayor concienciación social".

En este sentido, la iniciativa divulga que esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias superiores caracterizada por la aparición de pólipos nasales que pueden provocar síntomas persistentes, como congestión nasal, pérdida de olfato, secreción nasal, dolor facial y alteraciones del sueño, afectando de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes.

Además, esta, que con frecuencia se normaliza o se infravalora pese a su impacto en el bienestar de los pacientes, y que afecta a entre un 4 y un 5 por ciento de la población general, condiciona aspectos esenciales del día a día, como respirar con normalidad, descansar y disfrutar de los olores y sabores, generando también un impacto emocional y social que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido.

ÉNFASIS EN EL OLFATO

Por todo ello, 'El valor de un sentido' pone el foco en el olfato, un sentido que va mucho más allá de percibir olores, ya que perderlo no solo implica dejar de oler, sino también no saborear la comida como antes, no reconocer el olor del entorno o sentir que algo falta en el día a día, condicionando la forma en la que las personas respiran, descansan y se relacionan con el mundo.

"Muchos pacientes conviven durante años con síntomas como la congestión o la pérdida de olfato sin ser plenamente conscientes de que se trata de una enfermedad crónica", ha explicado la presidenta de AEPONA, Vanesa Limoge, que ha agregado que "esta falta de reconocimiento retrasa el diagnóstico y dificulta el acceso a un manejo adecuado".

Al respecto, el presidente de SEORL-CCC, el doctor Serafín Sánchez Gómez, ha afirmado que esta patología compleja "puede afectar de manera importante a la calidad de vida". "Es fundamental mejorar el conocimiento sobre sus síntomas y fomentar la consulta médica para poder ofrecer un abordaje adecuado a cada paciente, especialmente ante la persistencia de los síntomas, ya que no deben normalizarse ni pasarse por alto", ha esgrimido.

Así, aboga por "avanzar en el conocimiento de los mecanismos inflamatorios implicados en la enfermedad para evolucionar hacia un abordaje más preciso y personalizado". Para ello, esta campaña pone de relieve la importancia de mejorar el reconocimiento de la patología y optimizar su manejo, con el objetivo de reducir la carga de la misma y mejorar la calidad de vida de los pacientes.