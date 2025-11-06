AstraZeneca gana 6.900 millones de euros hasta septiembre, un 43% más, y reitera previsiones

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio británico AstraZeneca cerró los primeros nueve meses de 2025 con un beneficio neto de 7.904 millones de dólares (6.866 millones de euros), lo que supone mejorar en un 42,6% el obtenido durante el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía, que ha reiterado sus previsiones para este ejercicio.

La facturación entre enero y septiembre alcanzó los 43.236 millones de dólares (37.558 millones de euros), un 10,3% más. El grueso provino de las ventas 'per se' de la farmacéutica, mientras que los ingresos de Alliance y otras colaboraciones ascendieron a 2.201 millones de dólares (1.912 millones de euros), un 37% más.

En este contexto, la firma destacó que sus ingresos aumentaron gracias al crecimiento en todas las áreas terapéuticas, con un notable avance del 16% en oncología y del 13% en I+D.

Ya solo en el tercer trimestre, AstraZeneca se anotó un beneficio neto de 2.535 millones de dólares (2.202 millones de euros) y unos ingresos de 15.180 millones de dólares (13.185 millones de dólares). Estas cifras fueron un 73% y un 12,4% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

"El sólido impulso subyacente en todo nuestro negocio durante los primeros nueve meses del año nos permite mantener el crecimiento hasta 2026 y nos mantiene encaminados para cumplir nuestra ambición para 2030", ha celebrado el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot.

Soriot ha subrayado que AstraZeneca continúa avanzando en su estrategia para reforzar sus operaciones en Estados Unidos con el objetivo de impulsar su crecimiento.

En este sentido, ha destacado un acuerdo histórico alcanzado con el Gobierno estadounidense para reducir el coste de los medicamentos destinados a los pacientes del país, así como la ampliación de la capacidad de fabricación en territorio estadounidense, tras el inicio en octubre de las obras de su nueva planta en Virginia, que contará con una inversión de 4.500 millones de dólares (3.909 millones de euros).

AstraZeneca ha reiterado sus previsiones de ingresos totales y beneficio por acción (BPA) básico para el ejercicio 2025 a tipo de cambio constante, tomando como referencia los tipos medios de divisa registrados en 2024.

En concreto, la compañía prevé que los ingresos totales aumenten a un ritmo porcentual de un solo dígito alto, mientras que el BPA básico registre un crecimiento de un dígito doble bajo. Asimismo, estima que el tipo impositivo básico se situará entre el 18% y el 22%.