Archivo - Imagen de recurso del logo de AstraZeneca. - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha destacado los resultados de un análisis de coste-efectividad que concluye que el tratamiento con tezepelumab ofrece un mayor beneficio incremental en salud y menores costes que otras terapias biológicas evaluadas en adultos con rinosinusitis crónica con poliposis nasal grave no controlada.

Este nuevo estudio ha sido presentado en el Congreso Europeo de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR Europe 2026), celebrado en Viena. Los resultados muestran que tezepelumab se posicionó como una opción dominante frente a las otras tres terapias biológicas evaluadas, al asociarse en el modelo con más QALYs y menores costes totales estimados para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSCcPN) es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la calidad de vida de los pacientes. Además, esta enfermedad conlleva un uso mayor de corticosteroides orales y de recursos sanitarios, especialmente por las intervenciones quirúrgicas. En España, se estima una prevalencia del 0,8 por ciento de la población, de los cuales, el 50,6 por ciento de los pacientes presenta una forma grave de la enfermedad.

"En AstraZeneca consideramos que la innovación debe contribuir no solo a mejorar los resultados en salud de los pacientes, sino también a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Es un orgullo para nosotros ver cómo los resultados de este análisis ponen de manifiesto el potencial de los avances terapéuticos, que ofrecen un mayor valor en el abordaje de enfermedades como la poliposis nasal, donde todavía existen importantes necesidades no cubiertas, con menores costes asociados", ha señalado la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno.

Según la compañía, a pesar de los tratamientos médicos y quirúrgicos disponibles, muchos pacientes continúan sin alcanzar un control adecuado de la enfermedad, con tasas de recurrencia tras la cirugía que pueden llegar al 65,8 por ciento.

El análisis, basado en un modelo económico con un horizonte temporal de 20 años, estimó que el medicamento podría reducir las intervenciones quirúrgicas acumuladas entre un 31 y un 42,7 por ciento frente a otros biológicos.

Asimismo, el coste total estimado por paciente fue de 176.453 euros con este fármaco, el análisis de escenarios de precio mostró que este medicamento mantiene su dominancia o coste-efectividad en la mayoría de las simulaciones realizadas.

"En un contexto en el que resulta fundamental optimizar los recursos sanitarios, es importante contar con tratamientos que, además de mejorar los resultados en salud de los pacientes, contribuyan a reducir los costes asociados a la enfermedad", ha indicado el jefe de Sección de Servicio de Farmacia Hospitalaria Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Luis Carlos Fernández.

Estas diferencias se deben principalmente a una menor necesidad de intervenciones quirúrgicas y a menores costes asociados al manejo de la enfermedad. Asimismo, el análisis muestra una menor permanencia de los pacientes en estados graves de la enfermedad.

"Uno de los principales retos en el tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales grave es conseguir un control sostenido de la enfermedad y evitar que los pacientes tengan que someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas. Los resultados de este análisis farmacoeconómico sugieren que la mejoría en el control de la enfermedad y la menor necesidad de cirugía, que ha demostrado el tratamiento con el fármaco en el paciente más grave, se traducen en una utilización más eficiente de los recursos sanitarios", ha finalizado Alfonso Cuvillo, coordinador de la Unidad de Rinología y Asma del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Jerez, y presidente de la Comisión de Rinología de la Sociedad Española de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello.