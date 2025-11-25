AstraZeneca convoca una aceleradora de proyectos innovadores en salud en España

Archivo - Tecnología y salud. - METAMORWORKS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca España ha convocado este martes una aceleradora de proyectos innovadores en salud, Acción, que se centrará en enfermedades oncológicas, cardiovasculares, renales, metabólicas, respiratorias e inmunológicas, todo ello con el objetivo de acercar los problemas reales del sistema sanitario al ecosistema emprendedor.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con Wayra y Kunsen, también busca llegar a todas las empresas emergentes del ecosistema y a los profesionales sanitarios comprometidos con la innovación, para lo que ofrecerá la validación en entornos reales, mentorías y acceso a una red de inversores y corporaciones para acelerar el crecimiento de startups y proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los pacientes.

Acción es la primera aceleradora de innovación que cuenta con más de veinte socios que representan a todo el ecosistema de innovación en salud, desde la academia hasta empresas tecnológicas de primer nivel, y que además abre sus puertas a profesionales sanitarios que, desde su experiencia clínica o investigadora, deseen presentar ideas con potencial transformador.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 7 de enero, y los participantes deberán responder al reto del diagnóstico temprano y seguimiento integral de pacientes con patologías cardiovasculares, renales o metabólicas; al del diagnóstico y manejo de enfermedades respiratorias e inmunológicas; al de la anticipación y mejora del diagnóstico en patologías oncológicas; o al de la sostenibilidad y calidad de vida, integrando tecnologías que fortalezcan la eficiencia de los sistemas sanitarios.

OCHO EMPRESAS GANADORAS Y CUATRO PROFESIONALES SANITARIOS

De los proyectos presentados, se seleccionarán tres ganadores por reto, de los que dos serán empresas y el otro un profesional sanitario. En la categoría de empresas emergentes, las ocho ganadoras recibirán mentoría de primer nivel; acompañamiento individualizado y personalizado; visibilidad y posicionamiento en eventos tecnológicos, sanitarios y de emprendimiento; y acceso a una red de contactos única de inversores y emprendedores para generar un red de trabajo de calidad.

Además, una de ellas tendrá la posibilidad de realizar un proyecto piloto en un hospital con expertos sanitarios que le permitirá llevar la solución a la práctica. Cada uno de los cuatro profesionales sanitarios ganadores obtendrá un premio en metálico de 10.000 euros, además de acompañamiento estratégico y tecnológico y visibilidad institucional.

"Acción nace para conectar el conocimiento clínico con el potencial de la tecnología y el talento emprendedor. Es la apuesta de mayor envergadura del sector para acelerar la innovación con la participación de más de 20 'partners' de primer nivel. Nuestro objetivo es identificar proyectos con capacidad real de acercar la innovación a la atención sanitaria y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo", ha afirmado el director de Innovación y Estrategia Digital de AstraZeneca España, el doctor César Velasco.

Tras ello, ha explicado que esta iniciativa llega para impulsar soluciones que mejoren "decididamente" la salud de las personas, especialmente en un momento en el que la digitalización se encuentra redefiniendo el modelo asistencial.

El COO de Wayra, Andrés Saborido, ha celebrado esta alianza para buscar soluciones innovadoras que ayuden a evolucionar al sistema sanitario español, y ha subrayado el compromiso de Wayra para ofrecer todo sus conocimientos y recursos disponibles en emprendimiento y tecnología.

"Acción encarna exactamente aquello en lo que creemos en Kunsen: acelerar la llegada de soluciones digitales al sistema sanitario de la mano de los mejores fundadores. Nuestra misión es unir al ecosistema -startups, clínicos, corporaciones y hospitales- para validar, medir y escalar en entorno real las mejores soluciones de salud digital. Estamos orgullosos de contribuir con nuestra experiencia en aceleración e inversión a una iniciativa que puede marcar un antes y un después en la innovación en salud en España", ha expresado el director de Estrategia y Desarrollo negocio de Kunsen, Adrián Gorritxo.

El proyecto contará igualmente con la implicación de socios como 4 Years From Now (4YFN), la Asociación Salud Digital (ASD), Barcelona & Madrid Health Hub, Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), BStartup Banco Sabadell, Capital Cell, Clave, la Clínica Universidad de Navarra (CUN), CRB Health Tech, Cuatrecasas, DKV, EIT Health, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Futuro Perfecto, Google Cloud, Microsoft, Mutua Ventures, la Plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS), South Summit y Spinoff.