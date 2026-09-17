AstraZeneca y ALCER premian iniciativas para impulsar la detección precoz de la enfermedad renal crónica

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MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y AstraZeneca anuncian la convocatoria de los Premios 'Pioneras en cribado renal', una iniciativa que busca reconocer, visibilizar e impulsar proyectos y políticas que estén liderando la implementación efectiva del cribado renal en poblaciones de riesgo, siguiendo buenas prácticas en la detección y manejo de la enfermedad renal crónica (ERC) en España.

El plazo para presentar candidaturas termina el 15 de octubre, y la convocatoria se enmarca en el contexto de la actualización de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, que con el documento de consenso del SNS para el abordaje de la ERC, publicado el pasado mes de abril, refuerza una hoja de ruta compartida para detectar antes la enfermedad, con la recomendación explícita de implementar el cribado renal en poblaciones de riesgo.

"El cribado renal no busca únicamente diagnosticar antes, sino actuar a tiempo para cambiar la trayectoria de la enfermedad. Detectar la enfermedad renal crónica en las personas con mayor riesgo permite intervenir para frenar o ralentizar su progresión y retrasar o incluso evitar la necesidad de diálisis o trasplante, preservando durante más tiempo su autonomía y calidad de vida. Al mismo tiempo, supone reducir una importante carga asistencial, social y económica, por lo que impulsar el cribado es una inversión que aporta valor tanto a las personas como a la sostenibilidad del sistema sanitario", señala Manuel Arellano, presidente de ALCER.

Los Premios 'Pioneras en Cribado Renal' contemplan varias categorías para reflejar el alcance del cribado renal desde diferentes aproximaciones: políticas públicas autonómicas, financiación privada, social o científica, impacto social y comunicación en cribado renal, enfoque cardio-renal-metabólico (CVRM) o reducción del impacto medioambiental de la ERC, pudiendo participar Comunidades Autónomas, iniciativas privadas, sociales o científicas con proyectos consolidados, experiencias piloto o iniciativas en fase inicial, siempre que aporten evidencia preliminar, o resultados medibles y potencial de escalabilidad.

Las candidaturas serán evaluadas por un comité de expertos multidisciplinar integrado por perfiles clínicos, gestores sanitarios, expertos en salud pública, representantes de pacientes y especialistas en políticas sanitarias, y la decisión final se adoptará por consenso del grupo.

El reconocimiento no conlleva dotación económica y contempla la entrega de un distintivo simbólico avalado por AstraZeneca y ALCER, y se valorará la creación de un sello digital 'Entidad Comprometida con el Cribado Renal', para que las organizaciones galardonadas puedan utilizarlo en sus canales de comunicación y materiales corporativos.

Tal y como explica Marta Moreno, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, "en AstraZeneca estamos muy orgullosos de impulsar, junto a ALCER, la convocatoria de los Premios 'Pioneras en cribado renal' porque representan un paso decisivo para pasar de la sensibilización a la acción y reconocer a quienes ya están liderando el cambio en la detección precoz de la enfermedad renal crónica".

"Para nuestra compañía, estos premios tienen un significado especial: refuerzan el compromiso que venimos desarrollando desde hace años para concienciar a la población general sobre la importancia del cribado en personas con factores de riesgo, y para ayudar a que la enfermedad renal deje de ser un 'silencio' que llega tarde. Visibilizar iniciativas reales, compartir buenas prácticas y acelerar su adopción en más territorios es una manera concreta de contribuir a que más personas sean diagnosticadas a tiempo y puedan mejorar su pronóstico y su calidad de vida", concluye.