ASISA colabora en la XXII edición del Premio Nacional Joven Empresario en apoyo a las nuevas generaciones

XXII edición del Premio Nacional Joven Empresario. - ASISA

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

ASISA ha participado en la XXII edición del Premio Nacional Joven Empresario, organizada por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), con la presencia durante la ceremonia de entrega de galardones de su consejero delegado, Enrique de Porres, quien ha destacado el apoyo de la compañía a las nuevas generaciones.

Este reconocimiento, que se concede desde 1989, pone en valor al generación empresaria y emprendedora nacional, una cualidad que define a los jóvenes empresarios por su valentía, resiliencia y capacidad para impulsar proyectos innovadores que contribuyen al crecimiento del tejido empresarial español.

Enrique de Porres ha sido el encargado de entregar el Premio Nacional Joven Empresario en la categoría de Igualdad y Compromiso Social, que ha recaído en la fundadora de Flabelus, Beatriz de los Mozos, por su apuesta por un modelo empresarial responsable y comprometido con la igualdad y el impacto social positivo.

En su intervención, de Porres ha recordado el acuerdo de colaboración entre ASISA y CEAJE, así como el compromiso de la compañía con iniciativas que fomentan un emprendimiento responsable, innovador y alineado con valores sociales.

El acto, celebrado en el Auditorio Banco Santander (Madrid), ha contado con la presencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y el CEO del Banco Santander, Ignacio Juliá, además del presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, quien ha resaltado el papel clave de la juventud empresaria en la competitividad y el futuro económico del país.

CONCIERTO DE NAVIDAD DE FUNDACIÓN ASISA

Por otra parte, la Fundación ASISA ha cerrado el año con el tradicional concierto de Navidad organizado junto a la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El recital, que este año cumple su decimoquinta edición, se ha celebrado en el Auditorio Sony de la Fundación Albéniz (Madrid) y ha reunido a más de 350 asistentes del mundo de la salud, la cultura y la empresa.

La Camerata Fundación EDP, integrada por un grupo de jóvenes músicos pertenecientes a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y dirigida en esta ocasión por Giovanni Guzzo, interpretó obras de Christoph W. Gluck y Wolfgang A. Mozart.