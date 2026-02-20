Archivo - Aramark amplía su colaboración con la Fundación Aladina para apoyar a los niños con cáncer. - ARAMARK - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de servicios de alimentación Aramark ha colaborado por segundo año consecutivo con la Fundación Aladina en una campaña solidaria de recaudación de fondos y sensibilización sobre la realidad del cáncer infantil.

La iniciativa, que se ha desarrollado en torno al Día Mundial Contra el Cáncer Infantil, se ha basado en la venta de pulseras solidarias en diferentes puntos de venta y centros en los que la compañía ofrece sus servicios de restauración, recaudando más de 5.000 euros.

La Fundación Aladina, que colabora con 22 hospitales en España, trabaja para acompañar y mejorar la calidad de vida de menores con cáncer y la de sus familias, brindándoles apoyo emocional, psicológico y material para que nunca se sientan solos durante todo el proceso de la enfermedad.

Como novedad, este año se han sumado a esta acción solidaria 8 clientes de la línea de Empresas de Aramark, como Banc Sabadell, BBVA, CaixaBank, Fundación PwC, Nordic o Torre Mapfre Barcelona. Y 11 centros de ocio como Casa Convalescència, Palau Sant Jordi, el Zoo de Barcelona y las estaciones de esquí Boí Taüll, Espot, Port Ainé y Vall de Núria.

A través de esta iniciativa, Aramark refuerza su compromiso de aprovechar el entorno laboral como un espacio desde el que impulsar causas sociales, facilitando que miles de personas hayan podido colaborar de forma sencilla y generar un impacto positivo real. En este marco, la compañía también ha comprado pulseras o pañuelos solidarios para los empleados de los centros adheridos, para dar visibilidad a la acción y potenciar participación en esta causa solidaria.

Al igual que el año pasado, la campaña ha contado también con el apoyo de clubes de fútbol. Durante la jornada de LALIGA, Aramark ha puesto a la venta las pulseras solidarias en los campos del Club Deportivo Tenerife, Real Betis Balompié, RCD Espanyol de Barcelona y Real Valladolid Club de Fútbol.

El Club Deportivo Tenerife y el RCD Espanyol han sumado a esta acción una iniciativa Escort Kids, una experiencia en la que los jugadores saltaron al terreno de juego acompañados por niños y niñas que sufren la enfermedad, en un gesto simbólico de apoyo y visibilidad.

"Desde la Fundación Aladina estamos agradecidos de que Aramark se haya sumado por segundo año consecutivo al Pañuelo Challenge, la mayor ola de solidaridad con los niños con cáncer. Este año la colaboración ha crecido: se han incorporado más establecimientos de su red, lo que nos permitirá llegar aún más lejos. Agradecemos profundamente su compromiso renovado y la implicación de todos sus clientes, que nos ayudan a seguir ofreciendo apoyo integral a los niños y adolescentes con cáncer y sus familias", ha destacado Ana Dávila, directora de Comunicación de la Fundación Aladina.

La adhesión de Aramark a esta campaña se enmarca en su estrategia de RSC "Be Well, Do Well", que reúne los esfuerzos de la compañía para generar un impacto positivo en las personas y el planeta.

"Ninguna familia debería afrontar el cáncer infantil en soledad. Por eso, nos hemos unido de nuevo a la Fundación Aladina para contribuir a visibilizar y apoyar el acompañamiento emocional, psicológico y material que reciben miles de niños y adolescentes en toda España", ha subrayado Desirée Martell, directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Aramark.