Empresas.- La app 'EMCare' identifica señales tempranas de deterioro progresivo en pacientes de esclerosis múltiple

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Bristol Myers Squibb y Mautilus eHealth, 'spin-off' del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), han impulsado la aplicación 'EMCare', que recopila datos del uso habitual del teléfono móvil para identificar señales tempranas de deterioro progresivo en pacientes de esclerosis múltiple (EM).

Siempre con el consentimiento del paciente, la aplicación está diseñada para recopilar de manera pasiva información como la velocidad de tecleo, pasos por día o determinados patrones de interacción, que se analiza mediante inteligencia artificial (IA) y luego se envía a profesionales sanitarios para que hagan un seguimiento más preciso y una toma de decisiones clínicas personalizada.

"No todos los pacientes con esclerosis múltiple presentan progresión independiente de brotes. Sin embargo, en la actualidad, la valoración de este deterioro en esta patología presenta importantes retos en la práctica clínica, como la subjetividad de las escalas, así como su baja sensibilidad para detectar cambios sutiles o las limitaciones de tiempo en consulta", ha explicado el doctor Juan Luis Chico, especialista del Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigador del IRYCIS.

Chico ha añadido que la dificultad de muchos pacientes para explicar de forma precisa su empeoramiento funcional o cognitivo también supone una limitación. "La aplicación 'EMCare' se ha diseñado para contribuir a superar estas barreras, ofreciendo datos longitudinales que complementan la evaluación clínica habitual y refuerzan la toma de decisiones médicas a lo largo del curso de la enfermedad", ha destacado.

En la presentación de la herramienta, que aún está en desarrollo, la jefa de área de Fomento de Innovación e Investigación Internacional de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel González, ha puesto en valor el acuerdo entre Bristol Myers Squibb y Mautilus eHealth y su repercusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"La creación de Mautilus es un ejemplo del trabajo ejemplar realizado desde IRYCIS para desarrollar un modelo de innovación que escucha y atiende las necesidades del personal sanitario, del propio sistema de salud, de las empresas y de los inversores. Un modelo que esperamos nos sirva para escalar a otros centros y consolidar nuestro ecosistema de innovación", ha destacado.

Por su parte, el director médico del área de Innovative Medicines de Bristol Myers Squibb, Manuel Cuervas-Mons, ha subrayado el compromiso de la compañía con la innovación y el impulso de soluciones que repercutan en mejorar la calidad de vida de las personas.

"La colaboración en el proyecto 'EMCare' es un claro ejemplo de nuestra apuesta estratégica por la inteligencia artificial y la digitalización en salud, alineándonos con nuestro objetivo de colaborar en herramientas avanzadas que permitan a los profesionales sanitarios optimizar el seguimiento y la atención de los pacientes con esclerosis múltiple", ha apuntado.

En la presentación, también han participado el gerente del HURYC y presidente del IRYCIS, Carlos Mingo; la directora de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (FIBioHRC), Laura Barreales; las miembros de la Unidad de Esclerosis Múltiple HURYC/IRYCIS Luisa María Villar y Lucienne Costa; el jefe del servicio de Neurología del HURYC e IP del IRYCIS, Jaime Masjuan; y la directora científica del IRYCIS, Laura García Bermejo.

También han intervenido el CEO de Mautilus, José Manuel Valle; el responsable de innovación del IRYCIS, Diego Velasco; y la directora de la Asociación de Pacientes Esclerosis Múltiple España (EME), Beatriz Martínez de la Cruz.