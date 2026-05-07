Anifrolumab (AstraZeneca) una mejora la enfermedad del lupus en pacientes con tratamiento temprano

Archivo - Cara de rosácea. La niña sufre de enrojecimiento en las mejillas. Cuperosis de la piel. El enrojecimiento y la malla capilar son visibles en la cara. Tratamiento y eliminación. Cirugía vascular y dermatología - ALONA SINIEHINA/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento temprano con anifrolumab podría permitir alcanzar mayores tasas de remisión del lupus eritematoso sistémico (LES), pudiendo mejorar el control de la enfermedad, según resultados de un nuevo estudio presentado por AstraZeneca, en el marco del 52 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER), celebrado estos días en Bilbao.

Los pacientes que iniciaron el tratamiento con anifrolumab mostraron una mejora en la actividad del LES, evidenciada en las tasas de remisión y estado de baja actividad de la enfermedad del lupus (LLDAS, por sus siglas en inglés) a los 6 y 12 meses.

Aquellos que alcanzaron la remisión clínica en algún momento del estudio presentaban, al inicio del tratamiento, menor actividad de la enfermedad, un menor uso de glucocorticoides, así como un menor daño orgánico, lo que sugiere que un tratamiento temprano permitiría alcanzar mayores tasas de remisión, mejorando el control del LES.

La especialista del Servicio de Reumatología, Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y coautora del estudio, la doctora María Galindo Izquierdo, señala que los resultados de AZAHAR refuerzan las recientes recomendaciones de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología (EULAR) y del Colegio Americano de Reumatología (ACR), las cuales apoyan la remisión como objetivo terapéutico en el manejo del LES, "reconociendo el LLDAS como un objetivo aceptable cuando aún la remisión no se haya alcanzado, ya que ambos estados se relacionan con un mejor control de la enfermedad".

Por su parte, Yésica Hernández Brichis, directora médica de Biofarma y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, ha afirmado que "esde la compañía, trabajamos en soluciones innovadoras que generen un cambio real y consistente en la vida de los pacientes, de la mano, siempre, de la investigación clínica". "Con el estudio AZAHAR reforzamos la evidencia existente en torno a este tratamiento biológico, con datos que hablan de mejores tasas de remisión del lupus y que podrían facilitar un mayor control de la enfermedad", concluye