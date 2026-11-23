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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Amgen ha anunciado la disponibilidad en España de 'Tepezza' (teprotumumab), el primer tratamiento aprobado para adultos con enfermedad ocular tiroidea (EOT) de moderada a grave.

La EOT es una enfermedad autoinmune, poco frecuente, grave, debilitante y progresiva que puede causar proptosis (ojos saltones), diplopía (visión doble), dolor ocular, sensación de arenilla en los ojos, enrojecimiento e hinchazón. Estas manifestaciones limitan la visión, dificultan la realización de actividades cotidianas y en los casos más graves pueden provocar ceguera.

En España, la incidencia estimada de la EOT es de 7,47 por 100.000 personas al año y afecta hasta cinco veces más a las mujeres que a los hombres. Suele aparecer asociada al hipertiroidismo de Graves, aunque también puede afectar a personas con hipotiroidismo o incluso con una función tiroidea normal.

En la EOT, una respuesta autoinmune afecta a los tejidos que rodean el ojo, a través de la activación de vías relacionadas con los receptores TSHR e IGF1R en los fibroblastos orbitarios. La inflamación y los cambios en el tejido graso y los músculos extraoculares pueden aumentar el volumen dentro de la órbita, un espacio óseo limitado, y alterar la posición o el movimiento del ojo.

"Teprotumumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre el IGF-1R bloqueando su actividad. Al inhibir este receptor, interrumpe la señalización patológica que activa a los fibroblastos orbitarios y detiene tanto la inflamación como la expansión del tejido graso y de los músculos extraoculares", ha explicado Miquel Balcells, director médico de Amgen Iberia.

"La disponibilidad del medicamento en España amplía las opciones de tratamiento para los adultos con EOT de moderada a grave. En los estudios, ha mostrado una reducción de la proptosis y la diplopía, dos manifestaciones que pueden limitar la actividad cotidiana y afectar al bienestar emocional", ha añadido Balcells.

'TÚ LO VES. YO LO VIVO', UN DOCUMENTAL PARA ACERCARSE A LA REALIDAD

Según los expertos, las consecuencias de la EOT no se limitan a los cambios físicos visibles. Las alteraciones visuales y las molestias oculares pueden dificultar actividades tan habituales como leer, conducir, trabajar o disfrutar del tiempo libre. Todo ello repercute negativamente en la autoestima, las relaciones sociales y la productividad laboral, condicionando tanto la vida personal como la profesional.

"Entre un 40 y un 60 por ciento de los pacientes presenta síntomas de ansiedad o depresión relacionados con las dificultades funcionales y los cambios físicos derivados de la enfermedad", ha afirmado Pilar Carnicero, presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea.

Con el objetivo de acercar esta realidad y contribuir a una mayor comprensión de la enfermedad, Amgen ha creado junto a la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea el documental 'Tú lo ves. Yo lo vivo'.

La pieza audiovisual está protagonizada por Cristina Morillo, que comparte su mirada y narra en primera persona su experiencia con la enfermedad. Para ello, el documental sitúa al espectador en la experiencia cotidiana de Cristina, una mirada subjetiva que permite comprender que detrás de los cambios físicos hay dificultades, limitaciones y consecuencias emocionales que no siempre resultan evidentes para los demás.