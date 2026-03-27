Archivo - Almirall anuncia datos positivos de 'Lebrikizumab' en dermatitis atópica de moderada a grave - ALMIRALL - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Almirall ha anunciado nuevos datos intermedios positivos a largo plazo del medicamento 'Lebrikizumab' en dermatitis atópica de moderada a grave, los cuales muestran control sostenido de la enfermedad hasta cuatro años en pacientes de la misma.

Estos resultados proceden del ensayo en curso en Fase 3b 'Adlong', que evalúa la eficacia y seguridad de este fármaco en pacientes adultos y adolescentes. Este fármaco ha mostrado un aclaramiento cutáneo casi completo y una mejoría sostenida del prurito persistente, manteniendo su perfil de seguridad ya establecido.

"En Almirall, estamos comprometidos con el avance de la ciencia dermatológica mediante el desarrollo de terapias innovadoras que mejoren la vida de los pacientes", ha indicado su Chief Scientific Officer, Karl Ziegelbauer, quien ha añadido que estos datos "refuerzan el valor a largo plazo del biológico en el tratamiento de pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave".

A su juicio, los resultados obtenidos ponen de manifiesto "su potencial para mejorar de forma significativa el control de la enfermedad y transformar positivamente la calidad de vida de los pacientes". Los mismos, que corresponden al primer año de este estudio, se han presentado en el Congreso Anual de la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés), celebrado estos días en Denver.

"La eficacia a largo plazo es clave en la dermatitis atópica de moderada a grave, una enfermedad caracterizada por inflamación crónica y brotes impredecibles", ha destacado, por su parte, el miembro del Departamento de Dermatología y Alergología del Centro Médico Universitario Schleswig-Holstein de la ciudad alemana de Kiel, el profesor Stephan Weidinger.

TRANSFORMAR LA VIDA DIARIA DE LOS PACIENTES

Según ha declarado, "cuando un tratamiento es capaz de ofrecer un control sostenido tanto de los signos cutáneos como del prurito durante varios años, puede transformar la vida diaria de los pacientes". Además, es capaz de "redefinir lo que consideramos alcanzable en el manejo de esta patología", ha subrayado.

A estas conclusiones se han llegado a través del referido estudio, en el que el 77 por ciento de pacientes estaba en monoterapia y el 80 por ciento alcanzó estos resultados sin el uso de corticosteroides tópicos. Asimismo, este 80 por ciento obtuvo estos resultados con una pauta de mantenimiento mensual durante esta investigación.

El perfil de seguridad de este biológico durante el primer año del estudio, que se prolongará durante otros 12 meses, ha sido consistente con el previamente establecido en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave, sin identificarse nuevas señales de seguridad.