Empresas.- Allianz alerta de que el coste de una gastroenteritis puede rondar los 10.000 euros si se viaja sin seguro

Archivo - Allianz alerta de que el coste de una gastroenteritis puede rondar los 10.000 euros si se viaja sin seguro - HM HOSPITALES - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Allianz Partners ha alertado de que el coste de una gastroenteritis puede rondar los 10.000 euros en función del destino si se viaja sin seguro, algo que ha ejemplificado a través de los viajes de luna de miel de las parejas de recién casados, y es que lugares como Vietnam, Tailandia, Maldivas y Japón cuentan con sistemas sanitarios que exigen el pago inmediato de los servicios médicos, sin cobertura pública para turistas

"Muchos viajeros subestiman el coste real de la asistencia médica fuera de Europa", ha destacado el head comercial de la línea de negocio de Viaje de esta entidad en España, Fernando Barcenilla, quien ha añadido que, "en destinos lejanos, incluso una dolencia leve puede implicar hospitalización y gastos elevados". Como ejemplo, se ha expuesto que una gastroenteritis severa en Indonesia puede llegar a 9.676 euros, mientras que la misma dolencia en Tailandia, si deriva en complicaciones quirúrgicas, asciende a 13.900.

En este sentido, desde Allianz Partners han informado de que una caída con fractura de cadera en Estados Unidos supone un coste de más de 115.000 euros. Todos ellos "son casos reales documentados", han explicado, al tiempo que han señalado que a estos costes se suman los de repatriación o la dificultad de acceso a asistencia médica en zonas remotas.

Entre los casos reales registrados, ha destacado también un episodio de gastroenteritis en Japón que derivó en desmayo y requirió sutura, con un coste de 3.400 euros. Por ello, ha enfatizado en la importancia de contratar un seguro de viaje, el cual cubre no solo los gastos médicos, sino también cancelaciones, pérdida de equipaje e incidencias durante el trayecto.

"Una luna de miel es una inversión emocional y económica importante", ha asegurado Barcenilla, que ha concluido afirmando que "contar con un seguro permite disfrutarla con tranquilidad" y "sabiendo que cualquier imprevisto está cubierto".