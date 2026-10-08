Empresas.- La Alianza MSD-AstraZeneca presenta 'Herencias Delicadas' para concienciar sobre genética y cáncer de mama

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alianza MSD-AstraZeneca, con la colaboración de la Asociación de Mama y Ovario Hereditario (AMOH), ha presentado la campaña 'Herencias Delicadas', que busca concienciar sobre el papel de la carga genética en determinados casos de cáncer de mama y que recorrerá las principales arterias de la capital a bordo de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

En este contexto, la alianza recuerda que, gracias a la investigación y los programas de cribado, más del 80 por ciento de las pacientes con cáncer de mama siguen vivas 5 años después del diagnóstico, llegando hasta el 99 por ciento en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en la mama.

Sin embargo, MSD-AstraZeneca advierte de que persisten retos importantes relacionados con la identificación de las personas con riesgo de cáncer de mama hereditario, el acceso al consejo genético y al diagnóstico genético cuando está indicado.

"Aunque pueda resultar complicado, es necesario hablar abiertamente de la 'herencia delicada' que supone la carga genética en cáncer de mama. Una conversación que se debe mantener dentro de las familias cuando se presente el cáncer de mama y haya antecedentes familiares, pero también una conversación que profesionales y pacientes deben tratar sin alarma y sin miedo en las consultas", ha apuntado la presidenta de la Asociación de Mama y Ovario Hereditario (AMOH), Marisa Cots.

Por su parte, la oncóloga médica del Institut Català d'Oncologia (ICO) e investigadora del IDIBELL Agostina Stradella ha subrayado que durante este mes de octubre se celebran todos los avances que se han conseguido frente al cáncer de mama. "Pero también recordamos los retos pendientes en cuanto al diagnóstico, especialmente en cuanto al diagnóstico genético y el abordaje de los posibles casos de cáncer de mama hereditario", ha apuntado.

"Identificar una mutación hereditaria no solo cambia el abordaje de la paciente con cáncer de mama: también permite acompañar a sus familiares y anticiparnos. Iniciativas como 'Herencias Delicadas' nacen precisamente de esa colaboración entre clínicos, asociaciones de pacientes e industria farmacéutica, porque solo así conseguimos que la información llegue a quien más la necesita", ha indicado Rute Álvarez, directora médica de Oncología en MSD España.

"Normalizar el consejo genético entre las CCAA según el catálogo nacional de pruebas del Sistema Nacional de Salud es un paso imprescindible para garantizar la equidad: hoy el acceso al diagnóstico genético sigue dependiendo en buena medida del territorio en el que vive la paciente", ha afirmado Marta Moreno, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca.

'Herencias Delicadas' busca visibilizar el cáncer de mama hereditario y animar a las familias a hablar de sus antecedentes. Bajo el juego de palabras que da nombre a la campaña, esa 'herencia' que no se elige, la campaña recorre durante todo el mes de octubre las principales calles de Madrid y recuerda que romper el tabú dentro de casa y llevar después esa pregunta a la consulta puede favorecer una identificación más temprana del riesgo hereditario y facilitar medidas de seguimiento, prevención y manejo adaptadas a cada situación.