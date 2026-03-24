Empresas.- Alianza entre Merck y Lideremos para situar la salud en la agenda pública de las generaciones jóvenes

Alianza entre Merck y Lideremos para situar la salud en la agenda pública de las generaciones jóvenes - MERCK

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la compañía farmacéutica Merck en España, Manuel Zafra, y de la plataforma de liderazgo y talento juvenil Lideremos, Tomàs Güell, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar una alianza para situar la salud en la agenda pública de las generaciones jóvenes.

"A través de la colaboración con Lideremos, reflejamos nuestro compromiso con el diálogo intergeneracional y con la promoción de la salud como motor de progreso humano y social", ha destacado el primero, que ha añadido que la meta es "contribuir a que los jóvenes comprendan el papel fundamental que tiene la salud" en el desarrollo de la sociedad.

De esta manera, se busca promover que los jóvenes, capaces de liderar transformaciones esenciales para avanzar hacia un modelo más innovador, igualitario y socialmente próspero, tengan un papel activo en la toma de decisiones y generar espacios de diálogo en los que puedan expresar su visión en materia de salud.

"Generar espacios donde puedan compartir su perspectiva sobre los desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos, desde la importancia de apostar por la investigación dentro de nuestras fronteras, el acceso a terapias innovadoras y la producción de medicamentos hasta el desarrollo del talento científico español", es el objetivo, ha expresado Zafra.

FOMENTAR EL DIÁLOGO INTERGENERACIONAL

Por su parte, Güell ha declarado que "la salud es uno de los grandes retos" de la generación a la que representa, por lo que "es muy importante fomentar el diálogo intergeneracional sobre su presente y futuro". "Desde Lideremos, siempre hemos dado una gran importancia a la salud y a los profesionales que la hacen posible", ha explicado.

Con este convenio, se refuerza la apuesta del citado laboratorio por el impulso del talento joven en España, compromiso que se refleja como parte del proyecto 'FutURe', iniciativa global que tiene como objetivo dar voz a los jóvenes e integrar sus perspectivas en la agenda pública promoviendo el diálogo entre instituciones, compañías y sociedad civil.

"Esta colaboración con Merck nos permite abrir espacios de diálogo donde la juventud pueda aportar su visión y contribuir a construir un sistema sanitario más innovador, accesible y preparado para el futuro", ha retomado Güell. Precisamente, la organización que lidera ha logrado que sus propuestas se integren en los planes de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 y en el de Salud Mental.