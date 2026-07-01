Alemania y Austria inician la comercialización en Europa de 'Zepzelca' para cáncer de pulmón de célula pequeña

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha anunciado que Alemania y Austria son los primeros países europeos en comercializar, desde este miércoles, 'Zepzelca' (lurbinectedina) para el tratamiento de mantenimiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio extendido y cuya enfermedad no haya progresado tras la terapia de inducción estándar.

El inicio de comercialización se produce justo un mes después de que la Comisión Europea (CE) anunciara la aprobación del fármaco en combinación con 'Tecentriq' (atezolizumab), el pasado 1 de junio. PharmaMar ha apuntado que la disponibilidad en el resto de países de la Unión Europea se producirá de forma progresiva de acuerdo con los distintos procedimientos de acceso propios de cada mercado.

Lurbinectedina, en combinación con atezolizumab, ya está aprobada en Europa y en otros 14 países, incluido Estados Unidos, para el tratamiento de esta enfermedad en primera línea de mantenimiento.