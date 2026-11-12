Archivo - El agonista dual del receptor de glucagón/GLP-1 de Boehringer muestra seguridad y beneficios cardiometabólicos - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim ha informado de que el ensayo clínico en Fase 3 'SYNCHRONIZE-CVOT' ha mostrado que su agonista dual del receptor de glucagón/GLP-1 ofrece "un perfil favorable de seguridad cardiovascular y beneficios cardiometabólicos significativos".

Publicados en la revista especializada 'The Lancet', los resultados positivos del estudio han sido presentados durante la reciente celebración en Chicago de las Sesiones Científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), encuentro en el que se ha expuesto que representa el primer y único ensayo global realizado hasta la fecha para analizar un medicamento del ámbito y su seguridad.

En concreto, la investigación ha alcanzado su objetivo primario utilizando tanto el estimando de régimen de tratamiento como el estimando secundario complementario. Así, ha expuesto que survodutida no aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores frente a placebo en adultos con obesidad o sobrepeso y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida, enfermedad renal crónica y/o factores de riesgo de ECV.

Los datos, que se han obtenido en el contexto actual en el que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica y compleja cuyas consecuencias van mucho más allá del peso corporal, ya que está estrechamente relacionada con la disfunción metabólica, el aumento del riesgo cardiometabólico y, por tanto, con la salud metabólica general, se han acompañado de una publicación adicional presentada en el evento y centrada en la consecución de objetivos terapéuticos cardiometabólicos.

De este modo, los resultados de los objetivos secundarios clave indican que la molécula no aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, ictus no mortal o infarto de miocardio no mortal frente a placebo, y otros objetivos secundarios clave muestran que mejora diversos marcadores de salud cardiometabólica. A las 72 semanas, se observó una reducción de la presión arterial sistólica de hasta 6,68 mmHg utilizando el estimando secundario complementario, frente a 1,76 mmHg entre los que recibieron placebo; mientras que los que obtuvieron el tratamiento consiguieron una reducción de la circunferencia de cintura de hasta 11,96 centímetros utilizando el estimando secundario complementario, frente a 2,74 con placebo.

MEJORAR LA SALUD METABÓLICA MÁS ALLÁ DEL PESO CORPORAL

Las conclusiones alcanzadas "representan un hito importante en el desarrollo clínico del medicamento, ya que es la primera vez que hemos demostrado su seguridad con respecto a los eventos cardiovasculares adversos mayores", ha afirmado el presidente del Consejo de Dirección y responsable de la división de Salud Humana de Boehringer Ingelheim, Shashank Deshpande, quien ha añadido que "junto con el creciente conjunto de evidencias del programa 'SYNCHRONIZE'", los datos refuerzan la confianza en el potencial del enfoque del agonista dual "para abordar la disfunción metabólica subyacente y mejorar la salud metabólica más allá del peso corporal".

"Seguimos comprometidos con la generación de evidencia sobre las enfermedades metabólicas interconectadas a través de nuestro amplio programa global de desarrollo clínico", ha continuado en relación con unas investigaciones que han evidenciado también que se ha logrado una pérdida de peso de hasta el 13,7 por ciento en la semana 72, utilizando el estimando secundario complementario -en una población con riesgo cardiovascular elevado que incluía a personas con diabetes tipo 2-, frente al 2 por ciento en el grupo placebo.

Además, se han observado reducciones significativas frente a placebo en otros biomarcadores de salud metabólica, como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es un marcador inflamatorio, y los triglicéridos, ambos predictores del riesgo cardiovascular. Ello ha sido destacado por la investigadora principal del ensayo 'SYNCHRONIZE-CVOT', la doctora Biykem Bozkurt, que ha explicado que "para las personas con obesidad, el reto clínico va más allá del peso corporal y abarca los profundos efectos, a menudo desconocidos, que esta enfermedad tiene sobre la salud cardiovascular y metabólica".

"Estamos investigando nuevos enfoques terapéuticos que no solo reduzcan el peso corporal, sino que también puedan mejorar la disfunción metabólica, manteniendo al mismo tiempo la seguridad cardiovascular", ha proseguido, para agregar que "junto con la amplia evidencia generada por el programa 'SYNCHRONIZE'", los resultados robustecen la esperanza en cómo se podrían abordar la obesidad y el riesgo cardiometabólico asociado.

No obstante, survodutida también se está investigando en dos ensayos clínicos globales en Fase III, 'LIVERAGE' y 'LIVERAGE-Cirrhosis', que evalúan su eficacia y seguridad en adultos con esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés) y fibrosis en estadios 2 o 3, y en personas con cirrosis compensada por MASH (fibrosis en estadio 4), respectivamente.