Empresas.-Adeslas lanza 'Adeslas Te Aconseja', con respuestas ágiles a dudas habituales de salud, bienestar y prevención

Adeslas lanza 'Adeslas Te Aconseja'. - FARKNOT ARCHITECT/ADESLAS

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adeslas ha lanzado 'Adeslas Te Aconseja', una iniciativa divulgativa diseñada para responder rápidamente a las dudas más habituales sobre bienestar y prevención, de la mano de profesionales de su cuadro médico, bajo el lema '¿Tienes un minuto para tu salud?'.

Este nuevo proyecto ofrece contenidos de calidad, breves y concisos, disponibles libremente en la web 'Adeslas Te Aconseja'. Los materiales están enfocados en transmitir habilidades y conocimientos rigurosos y veraces, fomentando el autocuidado y la prevención de enfermedades.

Cada quince días se incorporan nuevos temas a la página, entre los que ya se pueden encontrar algunos como: beneficios de la dieta antiinflamatoria, cómo prevenir tapones en los oídos, ¿Es saludable saltarse el desayuno?, autoexploración y cáncer de mama, ¿los niños se acostumbran a estar en brazos?, o un video sobre ejercicio físico saludable.

Según adelanta la compañía, rodos estos recursos, prácticos y basados en evidencia científica, tienen como objetivo impulsar el autocuidado, la prevención y la promoción de la salud.

Santiago Ruiz de Aguiar, director Asistencial de Salud de SegurCaixa Adeslas, comenta que "los expertos en comunicación digital aseguran que los contenidos visuales se procesan con gran rapidez. A través de artículos breves y vídeos cortos, queremos acercar información sanitaria rigurosa a más personas y contribuir a fomentar el autocuidado", concluye.