Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adamed Laboratorios ha anunciado este martes el lanzamiento en España de 'Cognem' (donepezilo hidrocloruro), indicado para el tratamiento sintomático de la demencia por la enfermedad de Alzheimer de leve a moderadamente severa, y disponible en presentaciones de cinco y 10 miligramos (mg) comprimidos recubiertos con película.

Según ha informado en un comunicado, el principio activo de 'Cognem', donepezilo hidrocloruro, es un inhibidor específico y reversible de la acetilcolinesterasa, que actúa aumentando los niveles de acetilcolina en el cerebro, un neurotransmisor relacionado con la memoria y las funciones cognitivas.

El tratamiento se suele iniciar con una dosis de 5 mg diarios, que puede incrementarse a 10 mg en función de la respuesta clínica y la tolerabilidad. Se presenta en un formato de 56 comprimidos, con el objetivo de favorecer la adherencia terapéutica y alinearse con la práctica clínica habitual en patologías crónicas como la enfermedad de Alzheimer.

"El lanzamiento de 'Cognem' refuerza nuestro compromiso con el área de Sistema Nervioso Central (SNC) y, en particular, con enfermedades como el Alzheimer, donde existe una necesidad constante de mejorar el abordaje terapéutico y el apoyo a pacientes y profesionales sanitarios", ha destacado el director de la Unidad de Negocio de SNC y jefe de Asuntos Corporativos de Adamed Laboratorios, Francisco Javier Domingo.