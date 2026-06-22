AbbVie compra por 9.500 millones la compañía biotecnológica Apogee Therapeutics

Archivo - Logo de AbbVie en sus oficinas de Madrid. - ABBVIE - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio estadounidense AbbVie ha anunciado la adquisición de la empresa de biotecnología Apogee Therapeutics por un valor aproximado de 10.900 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros), en una operación que aspira a incrementar la cartera de productos en el campo de la inmunología de la farmacéutica norteamericana.

AbbVie ha cerrado un acuerdo para comprar el total de las acciones de Apogee Therapeutics por un valor de 135,11 dólares (118,03 euros) por título, aunque la operación todavía queda sujeta a la aprobación de los accionistas de Apogee y las condiciones regulatorias correspondientes.

Apogee cuenta con una diversa cartera de múltiples candidatos en fase clínica en desarrollo para enfermedades inflamatorias e inmunológicas, incluyendo dermatitis atópica (DA) y asma, por lo que esta adquisición complementa la cartera de inmunología existente de AbbVie y acelera su presencia clínica en el espacio respiratorio.

En concreto, su principal activo, el fármaco zumilokibart, se trata de un anticuerpo subcutáneo que está desarrollándose contra el alzheimer, de tal manera que la operación "ofrece un gran potencial para la creación de valor sustancial para los accionistas", según reza un comunicado.

"Durante más de dos décadas, AbbVie ha liderado y moldeado el campo de la inmunología, aportando la ciencia, la escala y la experiencia necesarias para abordar algunas de las enfermedades más complejas. La adquisición de Apogee consolida aún más nuestro liderazgo, fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer medicamentos innovadores a pacientes que necesitan mejores opciones, a la vez que genera un valor significativo a largo plazo para los accionistas", ha indicado Robert Michael, presidente y consejero delegado de AbbVie.

"Esta transacción refleja la solidez de la visión de Apogee, la dedicación de nuestro equipo y el importante progreso que hemos logrado en el desarrollo de zumilokibart y nuestra cartera de productos diferenciada", ha añadido el consejero delegado de Apogee, Michael Henderson.