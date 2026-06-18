Embolizar vasos de la rodilla con microesferas reabsorbibles alivia un año el dolor por artrosis

Archivo - Anatomía de la articulación de la rodilla humana. - MOHAMMED HANEEFA NIZAMUDEEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artrosis provoca inflamación, rigidez, disminución de la movilidad y dolor en los nervios sensoriales. Según la Organización Mundial de la Salud, la artrosis de rodilla afecta a más de 365 millones de adultos en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad.

La embolización de vasos sanguíneos anormales mediante microesferas de gelatina de rápida reabsorción es segura y proporciona un alivio del dolor significativo y duradero, así como una mejora funcional para los pacientes con dolor de rodilla relacionado con la artrosis, según un nuevo estudio de la Charité - Universitätsmedizin Berlin (Alemania).

"Para muchos pacientes con artrosis de rodilla, existe una verdadera brecha en el tratamiento actual", expone el doctor Florian Nima Fleckenstein, subdirector del Campus Mitte de Radiología Intervencionista de la Charité - Universitätsmedizin Berlin.

"Las medidas conservadoras, como las inyecciones intraarticulares, ya no proporcionan un alivio suficiente, pero el reemplazo articular no es una opción por razones médicas o personales", señala.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

La embolización de la arteria genicular (EAG) es un tratamiento mínimamente invasivo emergente que se dirige a los vasos sanguíneos anómalos mediante embolización superselectiva. En una rodilla con artrosis, estos vasos anómalos se acumulan alrededor de la articulación, provocando inflamación y dolor.

Durante la EAG, un radiólogo intervencionista guía un catéter delgado directamente hasta cada vaso afectado e inyecta pequeñas partículas para bloquearlo, reduciendo la inflamación y aliviando el dolor sin necesidad de cirugía.

Para este estudio, los investigadores plantearon la hipótesis de que la embolización arterial gástrica (EAG) mediante microesferas de gelatina de rápida reabsorción podría combinar las características favorables de los agentes embólicos temporales y las microesferas permanentes, eliminando al mismo tiempo sus limitaciones. Las microesferas de gelatina de rápida reabsorción son partículas esféricas de tamaño controlado, diseñadas para disolverse en cuestión de horas.

"La GAE es un régimen de tratamiento totalmente nuevo que actúa sobre la hipervascularización anormal alrededor de la articulación y, a su vez, modula el entorno neurovascular patológico. Al reducir tanto la inflamación como el dolor, la GAE con microesferas reabsorbibles podría ser el primer procedimiento que altere el curso de la enfermedad, ralentizando su progresión", detalla Fleckenstein.

El trabajo se publica en 'Radiology', una revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

NO ES UN GRAN ESTUDIO PERO SÍ SUS RESULTADOS

El estudio prospectivo unicéntrico incluyó a 114 mujeres y 80 hombres con dolor de rodilla relacionado con la osteoartritis que no respondieron a al menos tres meses de tratamiento conservador, que incluyó fisioterapia, antiinflamatorios e inyecciones intraarticulares. La mediana de edad de los 194 participantes fue de 69 años y el índice de masa corporal medio fue de 28,4.

"Creemos que estos resultados tienen un peso real porque provienen de datos del mundo real. Con este diseño de estudio amplio e inclusivo, nuestros participantes son exactamente los pacientes que los médicos atienden a diario en sus consultas", subraya Fleckenstein.

Todos los participantes se sometieron a GAE con microesferas reabsorbibles entre julio y noviembre de 2024. Cuarenta y cinco participantes (23%) se sometieron a dos procedimientos de GAE para la osteoartritis bilateral de rodilla, realizándose el segundo GAE dentro de las cuatro semanas posteriores al primer procedimiento.

En total, los pacientes se sometieron a 239 procedimientos de embolización arterial gástrica (EAG) utilizando microesferas reabsorbibles. La embolización se realizó bajo guía fluoroscópica. Todos los procedimientos fueron técnicamente exitosos, sin eventos adversos moderados ni graves, y solo se observaron reacciones leves y autolimitadas en el 6,7% del grupo de estudio.

Los resultados se analizaron a nivel individual de cada participante al inicio del estudio, a las seis semanas y a los tres, seis y doce meses posteriores al procedimiento. La evaluación a los seis meses fue realizada presencialmente por un cirujano ortopédico. Las tasas de seguimiento en el estudio fueron del 94% de los pacientes a las seis semanas (183/194), del 89% a los tres meses (172/194), del 89% a los seis meses (171/194) y del 79% a los doce meses (154/194).

"En nuestro grupo de estudio, observamos una disminución significativa del dolor y un aumento significativo de la funcionalidad, incluyendo la práctica de deportes, actividades recreativas y cotidianas", informa el doctor Fleckenstein. "Y lo que es más importante, su calidad de vida mejoró notablemente".

Las puntuaciones medias de dolor disminuyeron rápidamente y continuaron mejorando. En la Escala Numérica de Calificación (una medida de intensidad del dolor de 0 a 10), las puntuaciones bajaron de 7 al inicio a 4 a las seis semanas y a 3 en los seguimientos de 6 y 12 meses, una reducción sostenida que se mantuvo durante todo el año.

Desde el inicio hasta el seguimiento a los 12 meses, las subpuntuaciones del Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score mejoraron en todos los dominios: la mediana de las puntuaciones de actividad diaria aumentó de 53 a 71,5, y la de deportes y recreación aumentó de 15 a 36. Los síntomas relacionados con la artrosis mejoraron de 51 a 68, las puntuaciones de dolor mejoraron de 44 a 65 (donde 0 indica dolor extremo en la rodilla y 100 indica ausencia total de dolor), y la calidad de vida aumentó de 19 a 40.

Según estudios previos, una reducción de 2,0 puntos en la puntuación de dolor de la Escala Numérica de Calificación y un cambio de 10 puntos en las subpuntuaciones de la Escala de Resultados de Lesiones de Rodilla y Osteoartritis se consideran clínicamente significativos y se definen como una diferencia mínima clínicamente importante.

UN ALIVIO DURADERO CON UN PROCEDIMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO

En el seguimiento a los 12 meses, el 80% de los participantes del estudio lograron mejoras que superaron la diferencia mínima clínicamente importante, según las puntuaciones de la Escala de Calificación Numérica.

"Nuestro estudio demuestra que la embolización arterial con microesferas de gelatina de rápida reabsorción es una terapia segura y mínimamente invasiva que proporciona un alivio significativo del dolor y una mejoría funcional en participantes con síntomas de osteoartritis de rodilla durante al menos 12 meses", insiste Fleckenstein.

Al embolizar los vasos patológicos, logramos normalizar la estructura vascular y, a su vez, la estructura neuronal de la rodilla. Fleckenstein también señala que, con casi 200 pacientes, esta es la mayor cantidad de evidencia hasta la fecha sobre la embolización arterial glomerular (EAG) utilizando microesferas de rápida reabsorción.

"Esto nos permite hablar de seguridad y eficacia con total confianza. Para el paciente adecuado, puede significar un alivio duradero con un solo procedimiento mínimamente invasivo: una nueva opción significativa entre las inyecciones y el reemplazo articular", confirma el experto.