La EMA tramitará la solicitud de Teva para olanzapina inyectable de acción prolongada para esquizofrenia

Archivo - Imagen de recurso esquizofrenia, trastorno mental. - TOMAZL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por Teva Pharmaceuticals y Medincell para comercializar olanzapina inyectable de acción prolongada (TEV-'749) para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos.

Así lo han anunciado ambas compañías, que han destacado que TEV-'749, en fase de investigación y de administración subcutánea, tiene como objetivo abordar la adherencia al tratamiento en entornos reales y contribuir al control a largo plazo de la enfermedad en personas que viven con esquizofrenia.

"El cumplimiento del tratamiento sigue siendo un reto para las personas que padecen esquizofrenia, incluidas aquellas que dependen de las formas orales de olanzapina", ha advertido el vicepresidente ejecutivo y director médico de Teva, Eric Hughes, quien ha destacado que TEV-'749 "tiene el potencial de contribuir a la estabilidad al ofrecer la eficacia y la seguridad demostradas de la olanzapina en un tratamiento" que se administra cada cuatro semanas.

El director ejecutivo de Medincell, Christophe Douat, ha explicado que la olanzapina oral de administración diaria "es uno de los antipsicóticos más recetados en Europa para las personas que padecen esquizofrenia", mientras que los inyectables de acción prolongada "ya están ampliamente consolidados en el tratamiento de trastornos psiquiátricos graves en toda la región".

Por ello, ha apuntado que "una opción práctica de olanzapina de acción prolongada que se adapte de forma más natural a la vida de los pacientes puede ayudar a satisfacer una necesidad real y persistente en el ámbito de la esquizofrenia".

La esquizofrenia afecta a entre el 0,3 y el 1,5 por ciento de la población en Europa. Sin embargo, las personas que padecen esta enfermedad a menudo se enfrentan a profundos retos como el aislamiento social, la inestabilidad laboral y una esperanza de vida reducida en entre 15 y 20 años.

TEV-'749 no cuenta con la autorización de ninguna autoridad reguladora a nivel mundial. La solicitud presentada ante la EMA se basa en un amplio programa de desarrollo clínico, que incluye el estudio 'Solaris' de fase III. A lo largo del desarrollo clínico, TEV-'749 ha demostrado eficacia, un perfil de seguridad sistémico y una exposición en consonancia con la olanzapina oral.