La EMA recomienda la aprobación de la pluma precargada de 'Zilbrysq' (UCB) para miastenia gravis generalizada

Archivo - Debilidad muscular. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MLADEN MITRINOVIC

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La biofarmacéutica UCB ha anunciado este viernes que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado modificar la autorización de comercialización de 'Zilbrysq' (zilucoplán) e introducir la presentación de pluma precargada para este tratamiento frente a miastenia gravis generalizada (MGg).

Hasta ahora, zilucoplán estaba aprobado en Europa para su autoadministración por parte de pacientes o cuidadores mediante jeringa precargada para el tratamiento de adultos con miastenia gravis generalizada que presentan anticuerpos positivos contra el receptor de acetilcolina (AChR).

La pluma precargada es un dispositivo de autoadministración diseñado para inyectar automáticamente una dosis precisa y definida de medicamento mediante la activación por presión sobre la piel. "Está diseñado para reforzar la confianza en la autogestión del tratamiento, al tiempo que ofrece la misma terapia de confianza respaldada por la evidencia clínica ya establecida de este tratamiento", ha destacado el director médico de UCB, Donatello Crocetta.

Dos estudios clínicos han demostrado la bioequivalencia entre la pluma precargada de zilucoplán y la jeringa precargada, así como una autoadministración exitosa con la pluma. UCB presentará estos resultados en la reunión de la Academia Americana de Neurología (AAN), que se celebra en Chicago (Estados Unidos) entre el 18 y el 22 de abril.

La pluma precargada ofrece una solución portátil diseñada para adaptarse de forma natural a las rutinas diarias de los pacientes. Dado que la aguja no es visible en la pluma precargada, tiene el beneficio adicional de ayudar a los pacientes a superar posibles preocupaciones relacionadas con las agujas.

Esta innovación también se alinea con los objetivos medioambientales de UCB, ya que presenta un diseño de producto y envase optimizado que logra una reducción de hasta el 50 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en comparación con otros métodos de producción.