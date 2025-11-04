La EMA lanza una campaña que destaca cómo los distintos actores pueden ayudar en caso de escasez de medicamentos

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia del Medicamento Europea (EMA, por sus siglas en inglés), en colaboración con organizaciones europeas de profesionales sanitarios y consumidores, ha lanzado '#ItTakesATeam', una nueva campaña de sensibilización sobre la escasez de medicamentos, que destaca los esfuerzos conjuntos para prevenir y gestionar la escasez en toda la UE, así como el papel de cada agente en el apoyo a los pacientes que se enfrentan a esta situación.

"Cuando los pacientes no pueden conseguir un medicamento en la farmacia, su primera reacción es de angustia. Si bien esto es comprensible, nunca están solos. Hay personas dispuestas a ayudar, desde el farmacéutico que puede conseguir un medicamento específico, hasta los médicos que pueden encontrar tratamientos alternativos, e incluso los organismos reguladores que gestionan la distribución de existencias entre los países de la UE. Existe todo un equipo trabajando para encontrar soluciones", ha señalado Jorge Batista, de la Asociación Europea de Farmacéuticos.

La campaña se ha desarrollado conjuntamente con la Organización Europea de Consumidores, la Asociación Europea de Farmacéuticos Hospitalarios, la Asociación Europea de Medicina Nuclear, la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica, la Asociación Europea de Farmacéuticos Comunitarios y la Unión Europea de Médicos Generales, y contó con el apoyo de los socios del Grupo de Trabajo de Profesionales Sanitarios de la EMA.

"La campaña tiene como objetivo mostrar el sistema coordinado necesario a nivel de la UE para abordar la escasez de medicamentos, y además representa un avance en nuestra forma de relacionarnos con los profesionales sanitarios y los pacientes. Partiendo de nuestra larga colaboración con estos colectivos, esta es la primera vez que participan conjuntamente en la creación de una campaña de comunicación como socios de confianza, involucrados en todas las fases de su desarrollo. No es casualidad que esta iniciativa surja en torno a la gestión de la escasez de medicamentos, donde las soluciones eficaces dependen de la confianza, la transparencia y una estrecha cooperación", ha subrayado la directora Ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

A través de vídeos, mensajes en redes sociales e historias de personas reales involucradas en la lucha contra la escasez de medicamentos, '#ItTakesATeam' tiene el objetivo de humanizar los esfuerzos coordinados para garantizar la disponibilidad de medicamentos para quienes más los necesitan.

Además, se celebrará un seminario web público para pacientes, consumidores y profesionales sanitarios con el fin de obtener más información sobre el proceso regulatorio de la UE, dónde encontrar información y cómo pueden ayudar a prevenir y gestionar la escasez. Siga el seminario web en directo en la página del evento: Escasez de medicamentos: Seminario web público de la EMA: los pacientes primero.

Para finalizar, la EMA recalca que la escasez de medicamentos supone un reto para todo el sistema sanitario. "No tiene una sola causa y suele ser el resultado de una compleja red que abarca la fabricación, el suministro y la distribución en numerosos países. Cuando una parte de la cadena se ve afectada, puede repercutir en la disponibilidad de medicamentos", concluye.