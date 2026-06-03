La EMA colabora con la Agencia Africana de Medicamentos y autoridades reguladoras nacionales para responder al ébola

Un trabajador sanitario se coloca un traje de protección antes del entierro de una víctima del ébola en Mongbwalu, provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), el 24 de mayo de 2026. - XXXX / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Emergencia de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que está colaborando con la Agencia Africana de Medicamentos (AMA, por sus siglas en inglés) y las autoridades regulatorias nacionales para dar respuesta al brote de ébola a través del análisis de posibles diseños de ensayos clínicos y contramedidas médicas.

El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Se trata de la primera emergencia de salud pública en la que la EMA colabora con la AMA desde su puesta en marcha, junto con las autoridades reguladoras africanas participantes.

La EMA ha explorado posibles vacunas y terapias candidatas y, gracias al contacto cercano con desarrolladores y con la OMS, se han identificado varios candidatos "prometedores" para ensayos clínicos contra el virus Bundibugyo.

En concreto, hay tres posibles vacunas candidatas, una contra el virus de la estomatitis vesicular recombinante (rVSV) basada en el virus Bundibugyo, una vacuna contra el virus Bundibugyo que utiliza la plataforma de adenovirus modificado ChAdOx1 y una vacuna de ARNm.

Asimismo, existen tres posibles candidatos para el tratamiento, como son MBP-134, una combinación de dos anticuerpos monoclonales activos contra diferentes virus del ébola, incluido el virus Bundibugyo; el antiviral remdesivir y el anticuerpo monoclonal maftivimab. Un posible medicamento para la profilaxis posterior a la exposición es el antiviral obeldesivir.

El Grupo de Trabajo de Emergencia de la EMA, junto con la AMA y sus agencias reguladoras nacionales africanas y expertos, ya ha iniciado conversaciones selectas con desarrolladores, académicos y financiadores para impulsar estas contramedidas médicas.

NO EXISTEN VACUNAS NI TRATAMIENTOS

A diferencia del ébola causado por el virus Zaire, que se detecta con mayor frecuencia, en la actualidad no existen vacunas ni tratamientos autorizados para la enfermedad causada por el virus Bundibugyo y es "improbable" que las contramedidas médicas existentes contra el virus Zaire sean efectivas, por lo que las autoridades han señalado que se requiere una adaptación.

Algunos antivirales y anticuerpos monoclonales pan-filovirus en fase de investigación, actualmente en desarrollo, podrían tener "cierta eficacia" contra el virus Bundibugyo y, por lo tanto, deben avanzar rápidamente a ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados.

Asimismo, se deben desarrollar rápidamente candidatos a vacunas, que posteriormente podrían avanzar a ensayos clínicos de fase avanzada mediante el establecimiento de criterios regulatorios que garanticen tanto el rigor científico como la rapidez.