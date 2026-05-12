La EMA aplaude el acuerdo sobre la Ley de Medicamentos Críticos por su potencial para proteger la salud pública

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), Emer Cooke, ha celebrado el acuerdo político sobre la nueva Ley de Medicamentos Críticos, un "paso importante" para conseguir unas cadenas de suministro resilientes y seguras y, con ello, proteger la salud pública en la Unión Europea en un contexto de "crecientes perturbaciones globales".

"El acuerdo provisional alcanzado este martes sobre la Ley de Medicamentos Esenciales supone un hito importante para fortalecer la capacidad de Europa de mejorar la disponibilidad, el suministro y la producción de medicamentos esenciales", ha resaltado Cooke.

La EMA ha recordado que, en los últimos años, los Estados miembros de la UE se han enfrentado a una grave escasez de medicamentos, a la vez que desafíos globales como la pandemia de Covid-19 y las tensiones geopolíticas han puesto en evidencia las vulnerabilidades de la cadena de suministro farmacéutico.

La Ley de Medicamentos Críticos busca reforzar la preparación para enfrentar este tipo de situaciones, apoyar un suministro de medicamentos más resiliente para los pacientes y mejorar el acceso a otros medicamentos de interés común que pueden no estar disponibles en ciertos mercados de la UE, como los medicamentos para enfermedades raras.

La EMA quiere apoyar la implementación de esta normativa desde diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, el Grupo Directivo Ejecutivo de la EMA sobre Escasez y Seguridad de Medicamentos (MSSG, por sus siglas en inglés) realizará evaluaciones de vulnerabilidad de la cadena de suministro para fundamentar medidas destinadas a abordar las vulnerabilidades estructurales en la cadena de suministro de medicamentos esenciales.

En este sentido, el MSSG está evaluando las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de un primer conjunto de fármacos incluidos en la lista de medicamentos críticos de la UE.

Además, la futura ley reconoce y refuerza el papel del Grupo de Expertos en Innovación de Calidad, que la EMA creó en 2022 para apoyar a los desarrolladores de tecnologías innovadoras. En paralelo, la EMA está ampliando las funciones de la Plataforma Europea de Vigilancia de la Escasez de Medicamentos, una herramienta digital diseñada para facilitar intercambios más rápidos, coherentes y basados en datos ante una posible escasez de medicamentos.

La Agencia también ha aplaudido las propuestas de la Ley de Medicamentos Críticos sobre ayudas estatales y contratación conjunta, que, si bien quedan fuera del ámbito de competencia directo de la EMA, considera que pueden contribuir a mejorar el acceso y la disponibilidad de medicamentos esenciales en toda la UE.