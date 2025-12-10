La elección de un sedante podría mejorar los resultados de los pacientes con tubo de respiración

Archivo - Intubación, UCI - SUDOK1/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos que tratan a pacientes gravemente enfermos en un entorno de emergencia podrían querer administrar el sedante etomidato, en lugar de ketamina, mientras colocan un tubo de respiración, según un ensayo aleatorio de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) publicado en el 'New England Journal of Medicine'.

Coincidiendo con la publicación del artículo, el ensayo RSI se presenta en la conferencia Critical Care Reviews en Melbourne, Australia, uno de los países donde el etomidato se ha retirado del mercado.

El ensayo aleatorio de elección de sedante para intubación (RSI) es el primer ensayo multicéntrico que demuestra riesgos cardiovasculares significativos de dosis altas de ketamina (presión arterial baja, arritmia), efectos secundarios que no han sido bien estudiados en el pasado.

"Sabemos que los pacientes reciben tratamientos todos los días en hospitales de todo el mundo que nunca han sido evaluados en un estudio riguroso y que pueden ser ineficaces o incluso dañinos", comenta el autor principal, Jonathan Casey, profesor asociado de Medicina en la División de Alergia, Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

"Estudios como RSI son de vital importancia para comprender los tratamientos que los pacientes ya están recibiendo y para garantizar que reciban los tratamientos que darán los mejores resultados", reflexiona Casey.

El ensayo RSI comparó el uso de ketamina y etomidato durante la intubación traqueal de 2.365 pacientes en 14 departamentos de emergencia y unidades de cuidados intensivos en los EE. UU. El ensayo encontró que el etomidato es seguro de usar, lo que significa que no aumentó el riesgo de muerte y que el etomidato disminuyó significativamente el riesgo de presiones arteriales peligrosamente bajas durante el procedimiento, en comparación con la ketamina.

"Estos dos medicamentos, ketamina y etomidato, fueron aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) antes de que yo naciera", comentan los autores. "Durante más de 40 años, se han administrado a millones de adultos en estado crítico cada año. Sin embargo, nuestro ensayo RSI es el primer ensayo multicéntrico a gran escala que examina cuál de los dos medicamentos ofrece los mejores resultados para los pacientes".

Los autores descubrieron que el etomidato es seguro y que la ketamina puede causar una presión arterial gravemente baja durante la intubación. En el futuro, muchos médicos optarán por usar etomidato en lugar de ketamina. Estos hallazgos enfatizan por qué es necesario que la investigación se centre no solo en el desarrollo de nuevos fármacos y dispositivos, sino también en comprender qué tratamientos que los pacientes ya reciben producen los mejores resultados.

Históricamente, el etomidato era el sedante más utilizado, pero se descubrió que afectaba la producción de cortisol, lo que generó preocupación por su posible aumento del riesgo de muerte tras la intubación. Ante estas preocupaciones, algunos países retiraron el etomidato del mercado. En muchos entornos, la ketamina sustituyó al etomidato como sedante principal durante la intubación traqueal de emergencia. Esto forma parte de un movimiento de médicos y pacientes que buscan usar ketamina para un número creciente de problemas, como el dolor agudo y crónico, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, a pesar de la escasez de datos sobre su eficacia y seguridad. Los posibles riesgos de la ketamina se hicieron públicos en 2023, cuando se creyó que el fármaco fue la causa de la muerte del actor de "Friends", Matthew Perry.

Casey afirma que los resultados del ensayo RSI, que demuestran que el etomidato no aumenta el riesgo de muerte y causa menos hipotensión que la ketamina, podrían convencer a los países que lo habían retirado del mercado a que lo vuelvan a comercializar.

Para los próximos pasos, los investigadores están evaluando el efecto de los medicamentos sedantes en los resultados a largo plazo centrados en el paciente, como los síntomas del trastorno de estrés postraumático a los 12 meses. También están realizando el ensayo INSPIRE , que evalúa el uso de medicamentos relajantes neuromusculares que se administran junto con un sedante durante la intubación traqueal de emergencia para relajar los músculos del paciente durante la colocación del tubo de respiración.

"Aún se desconoce si el beneficio de administrar medicamentos relajantes neuromusculares supera el riesgo y es importante evaluarlo en un estudio riguroso", finaliza Casey.