El efecto Mel Gibson: cómo disparó el consumo de ivermectina contra el cáncer... cuando no está autorizado

Archivo - 17 May 2025, US, Philadelphia: American actor and director, Mel Gibson, speaks during a panel discussion at the Fan Expo Philadelphia 2025 at the Philadelphia Convention Center. Photo: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/dpa - Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio dirigido por la UCLA de Estados Unidos revela que las recetas del medicamento antiparasitario ivermectina se duplicaron en los meses posteriores a que una celebridad lo promocionara en un podcast de gran repercusión como tratamiento no autorizado contra el cáncer.

Los resultados, que se publican en la revista especializada 'JAMA Network Open', suscitan preocupación ante la posibilidad de que el respaldo de celebridades como esta pueda influir en las personas para que recurran a tratamientos no probados, con el riesgo de retrasar o renunciar a los tratamientos convencionales cuya eficacia está confirmada.

En este caso concreto, el respaldo llegó el 9 de enero de 2025, cuando el actor Mel Gibson apareció en el programa 'The Joe Rogan Experience' y describió a tres amigos con cáncer en etapa IV que, según él, se recuperaron tras tomar ivermectina y fenbendazol. Fragmentos del segmento fueron vistos decenas de millones de veces en las redes sociales durante las semanas siguientes.

Si bien la ivermectina y los fármacos benzimidazólicos como el fenbendazol han mostrado actividad anticancerígena en estudios con células de laboratorio y animales, ningún ensayo clínico ha demostrado su seguridad o eficacia para el tratamiento del cáncer en humanos. La ivermectina está aprobada para el tratamiento de infecciones parasitarias en humanos; el fenbendazol solo está aprobado para uso veterinario.

Los mayores incrementos se observaron entre los hombres, los pacientes blancos, los residentes del sur de Estados Unidos y las personas con cáncer.

"Como médico de Atención Primaria, quiero que mis pacientes y la gente de todo el país tengan la oportunidad de recibir tratamientos que sabemos que pueden ayudarlos a vivir vidas más largas y saludables", reflexiona el doctor John N. Mafi, autor principal y profesor asociado residente de medicina, división de medicina interna general e investigación de servicios de salud en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

"Cuando la prescripción de un tratamiento contra el cáncer no probado se duplica con creces después de un solo podcast, especialmente entre los hombres y las personas del sur, surge la preocupación de que los pacientes puedan estar omitiendo o retrasando tratamientos que sabemos que funcionan en favor de algo que no ha demostrado serles útil".

Los investigadores compararon los patrones de prescripción de la combinación ivermectina-benzimidazol entre personas con y sin cáncer desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2025, tras su aprobación, con los patrones de prescripción de la misma combinación de medicamentos del mismo período del año anterior. Para ello, utilizaron registros electrónicos de salud anonimizados de más de 68 millones de pacientes de la red de investigación multicéntrica estadounidense TriNetX, que recopilaba las recetas administradas a pacientes de entre 18 y 90 años en centros de atención ambulatoria y servicios de urgencias.

Descubrieron que las tasas generales de prescripción en toda la cohorte se duplicaron durante los meses posteriores a la aprobación, en comparación con el mismo período del año anterior. Entre las personas con cáncer, las tasas de prescripción fueron más de 2,5 veces superiores durante el período más reciente. En el sur de Estados Unidos, esas tasas fueron más de tres veces superiores durante los seis meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

"A menudo nos centramos en cómo incorporar la evidencia a la práctica de manera eficiente", agrega la doctora Michelle Rockwell, profesora adjunta de medicina familiar y comunitaria en Virginia Tech (Estados Unidos) y autora principal del estudio. "No obstante, estos hallazgos nos recuerdan que ciertos factores pueden influir en la atención médica con mucha rapidez. El reto para los sistemas de salud radica en cómo brindar a los pacientes información oportuna y confiable en ese preciso momento".

El estudio presenta algunas limitaciones. Su diseño observacional no permite establecer una relación de causa y efecto. Dado que se trató de una muestra de conveniencia, es posible que no sea representativa de toda la población de Estados Unidos. Además, se centró en las prescripciones médicas en lugar del uso real del medicamento.

Los hallazgos plantean varias preguntas que justifican un estudio más profundo: si los pacientes están sustituyendo los tratamientos oncológicos probados por ivermectina-benzimidazol, si su uso conlleva resultados adversos, qué médicos lo prescriben y en qué contextos, y qué estrategias pueden contrarrestar la desinformación en el punto de atención.