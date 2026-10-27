Novartis reduce un 70% su beneficio en el tercer trimestre arrastrado por el impacto del fármaco del-desiran

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MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica suiza Novartis obtuvo un beneficio neto de 1.196 millones de dólares (1.072 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone un desplome del 70% en sus cuentas respecto al mismo periodo de hace doce meses tras un impacto negativo de 1.900 millones de dólares (1.704 millones de euros) después de no alcanzar los objetivos en la investigación del fármaco contra la distrofia miotónica llamado del-desiran.

La firma registró unos ingresos totales de 14.522 millones de dólares (13.032 millones de euros), un incremento interanual del 4%, mientras que su beneficio operativo también descendió un 61% entre julio y septiembre, hasta los 1.843 millones de dólares (1.653 millones de euros).

La partida gastos de Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió un 75% respecto al año anterior, hasta los 5.150 millones de dólares (4.621 millones de euros), precisamente por contener el saldo negativo de del-desiran, al tiempo que la categoría de otros gastos se multiplicó casi por cinco, hasta los 1.575 millones de dólares (1.413 millones de euros).

"Este cargo se produjo tras conocerse, en septiembre de 2026, los resultados del estudio de fase III Harbor en pacientes con DM1 --distrofia miotónica tipo 1--, el cual no alcanzó su objetivo principal. Se observaron indicios de actividad clínica en los objetivos secundarios y en los análisis exploratorios. Novartis está evaluando el conjunto completo de datos y prevé dialogar con las autoridades sanitarias sobre la trayectoria de desarrollo de este activo", indican en su informe de cuentas trimestrales sobre el impacto del fármaco.

De hecho, a principios del mes de septiembre las acciones de la farmacéutica suiza se hundieron alrededor de un 10% en la Bolsa de Zúrich después de publicar los resultados del estudio del medicamento. Durante la jornada de este martes, los títulos de la compañía se anotaban un 1,5% de incremento en el mercado bursátil suizo.

No obstante, el beneficio neto ajustado por la empresa, que excluye estos deterioros y otros conceptos, refleja un aumento del 8%, hasta alcanzar los 4.655 millones de dólares (4.176 millones de euros).

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el beneficio neto de Novartis marcó los 7.609 millones de dólares (6.826 millones de euros), un 34% menos, frente a la facturación que se incrementó en un 2%, hasta los 42.043 millones de dólares (37.720 millones de euros).

De su lado, la farmacéutica ha revisado al alza su beneficio operativo ajustado para el ejercicio de 2026 en el que espera un crecimiento de un solo dígito, mientras que previamente estimaba una caída. Los pronósticos de ventas netas se mantienen en un incremento igualmente de un solo dígito.

"Novartis registró un sólido crecimiento de las ventas en el tercer trimestre, ya que el desempeño de las marcas prioritarias y de los nuevos lanzamientos compensó con creces la erosión causada por los genéricos, lo que demuestra la capacidad de renovación de nuestro negocio", ha destacado Vas Narasimhan, consejero delegado de Novartis.

"Si bien los resultados del estudio con del-desiran en la DM1 no fueron los esperados, los datos mostraron indicios de actividad clínica, por lo que estamos evaluando la estrategia de desarrollo para este fármaco. Cabe destacar que nuestros programas para la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD) y la distrofia muscular de Duchenne (DMD) siguen avanzando favorablemente", ha añadido.